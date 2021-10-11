英國公司承辦歷史博物館策展　建制感不解　康文署稱館長負責內容

新一份《施政報告》提及，康文署計劃設立一所「中國歷史文化推廣活動中心」，配合香港歷史博物館的館藏，增進大眾對中國歷史及傳統文化的認知。體育、演藝、文化及出版界立法會議員馬逢國今（11日) 在立法會委員會會議上表示，有業界關注為何要聘請外國公司負責策展工作，促政府解釋，「香港嘅歷史，最清楚就係香港歷史學家，點解要搵外國公司策展？」

署理康樂及文化事務署署長楊芷蘭回應時稱，一間英國公司早前透過投標獲聘負責策展工作，她稱該公司價錢低、在市場上出名，強調公司會根據館長和同事策劃出來的流程、概念等，以多媒體方式策展，重申英國公陸只是提供技術支援，「所有內容都由館長全權負責，唔存在交由一間英國公司將香港故事嚟講。」



馬逢國。（李澤彤攝）

康文署：唔存在交由一間英國公司講香港故事

馬逢國亦關注，推廣中國歷史必須要持平、客觀，但亦不能排除談歷史時會涉及民族、國家的立場，他強調推廣時必須要嚴謹處理，看清楚有關歷史的出發點和立論。民政事務局局長徐英偉回應指，民政局一直著重香港的正確歷史，不少博物館的館藏不單是展示，更重要是「點樣講好故仔，睇完再去思考、反思」，希望藉此讓年輕人認識正確的中國歷史，增加國家歸屬感和認同感。

梁志祥（廖雁雄攝）

梁志祥關注青地局與文化、體育及旅遊局工作有重疊

另《施政報告》提出重組政府架構，其中將設立文化、體育及旅遊局，同時提出重組民政事務局，易名為青年及地區事務局。民建聯立法會議員梁志祥在會上表示，青年及地區工作或與新增的文化、體育及旅遊局重疊，又稱民政局主要工作為協助政府與市民的聯繫，亦會幫忙推行施政，關注日後沒有民政局，是否由青年及地區事務局負責推動，「但好似名不正言不順」。

徐英偉回應時稱，說起民政局，不少人第一時間會想起局方在地區作溝通和聯絡工作，對於《施政報告》提出易名為青年及地區局，他稱「個名都好值得拎出嚟討論」，認為大家可給予意見，又指曾提及會否改名為「民政及青年發展局，叫民青局呢？」徐英偉強調，這次《施政報告》提及的架構改組屬拋磚引玉，同時反映政府對青年和地區的重視。

梁志祥又稱，現時有一批區議員被DQ，部分區議會未能召開會議，關注區議會原本已批的撥款未能使用，令居民受惠。徐英偉稱，會檢視區議會的撥款如何不會浪費，但認為部分區議會未能開會，亦不會影響到市民，強調早前在疫情期間，在防疫抗疫方面「都有錢喺社區」，不至於完全停頓。

民政事務局局長徐英偉（資料圖片）

徐英偉：會盡快與鄉議局商討 處理轉售門檻、司理等細節

此外，《施政報告》亦建議為新界祖堂地「鬆綁」，考慮修改《新界條例》放寬出售祖堂地限制，民政事務局局長將與新界鄉議局成立工作小組，聯同發展局和其他部門，在一年內完成檢討並制訂具體修訂建議。鄉議局主席、立法會議員劉業強表示，政府應盡快召開大型諮詢聽取意見，研究如何轉售祖堂地，同時為祖堂地持分者登記，稍後可憑名單收集意見。

徐英偉稱，稍後檢視那處的祖堂地發展空間較快和較大，同時會盡快與鄉議局召開會議和成立小組，探討在傳統和法例上如何與時並進，以及處理司理、轉售門檻等細節安排，強調必定會尊重祖堂的傳統及保障祖堂地持有人的權益。劉業強稱歡迎政府的配合，希望政府能尊重原居民的傳統，對於坊間有傳政府或強行收地，他指不少祖堂地持有人都表示擔心，強調政府必需要尊重持分者想法，讓他們維持祖先承傳。