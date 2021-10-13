北部都會區｜倡引其他鐵路公司興建　陳恒鑌：可幫輕港鐵

新一份《施政報告》提出在「北部都會區」發展5個鐵路項目，民建聯立法會議員陳恒鑌在港台節目表示，現時新界北有多項大規模發展項目，擔心現時東鐵線和西鐵線難以負荷，未能應付新增的人口。他建議要盡快在新界東及西增建兩條跨區鐵路，才有助紓緩交通擠塞情況。

對於要發展多條鐵路項目，陳恒鑌建議引入其他鐵路公司加快興建，他強調不是為了競爭而引入競爭，而是希望可幫輕港鐵。他又指，港鐵過往興建高鐵、沙中線等，讓大家有痛苦經歷，認為找新鐵路營運者是理性訴求。



陳恒鑌指，現時新界北有多項大規模發展項目，擔心現時東鐵線和西鐵線難以負荷。（資料圖片）

特首林鄭月娥早前表示，發展「北部都會區」可為區內提供就業機會，市民未必需要每天往返市區。陳恒鑌認為，「北部都會區」落成後已經2040多年，但在2030年，洪水橋、古洞北等市民已經陸續入伙，相信都會區屆時仍未形成商業區，「啲人去邊返工呢？」

陳恒鑌又指，政府計劃在2036年之前建成11號幹線，方便市民來往新界西北及市區，但在2036年前交通仍面臨擠塞，建議政府盡快重塑運輸承載力。

2021施政報告北部都會區（01研數所製圖）

陳恒鑌料成本非常貴 倡引入不同鐵路

對於多條鐵路項目需發展，陳恒鑌建議引入其他鐵路公司加快興建，「靠港鐵搞唔搞得掂」；至於林鄭日前表明「不會純粹為了競爭而引入競爭」，陳恒鑌強調，除北部都會區外，陸續有新市鎮落成，「港鐵係咪可以拍心口搞得掂」，強調並非為競爭而引入競爭。

他又指，港鐵過往在興建高鐵、沙中線等，讓大家有痛苦經歷，認為找新鐵路營運者是理性訴求。至於造價方面，陳恒鑌相信成本非常貴，其中洪水橋站已需耗資41億、古洞站需耗資31億，故認為引入不同的鐵路公司，可令鐵造造價有所變化。