施政報告｜許正宇：發展北部都會區值得做　不擔心構成財政負擔

《施政報告》於上周公布，當中不少篇幅提到「北部都會區」願景，有評論認為若連同「明日大嶼」項目同時進行，或令庫房帶來壓力。財經事務及庫務局局長許正宇今早（12日）於港台節目稱，不擔心「北部都會區」會為政府帶來財政負擔，「成件事值得做，亦做得到，只係從效率角度搵最好嘅方式。」

政府亦會探討鼓勵市民將強積金一筆過資產，轉成退休後可定期領取的公共年金。許正宇重申，強積金轉年金並非強制，「鼓勵係有得揀」，讓市民獲更多選擇。



▼2021年《施政報告》發展新界北▼



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許正宇表示，「北部都會區」為一種投資，過去政府造地以多管齊下，不同途徑例如融資及集資的安排，更比喻為雞尾酒療法，而當年沙田新市鎮亦以該方式發展。他續指，過去政府亦與私人機構合作發展土地，稱投資有回報，為日後帶來經濟效益。「成件事值得做，亦做得到，只係從效率角度搵最好嘅方式。」

問到會否加稅填補庫房，許回應指，不擔心「北部都會區」會為政府構成財政負擔。他表示，加稅涉及家家戶戶，需全面社會討論，強調抗疫及恢復經濟才是目前的焦點，「睇唔到有好大擔心。」

財經事務及庫務局局長許正宇相。（數碼港提供）

強積金方面，許正宇表示，強積金也好，年金也好，同為退休保障的一部分，僅形式上的不同。他透露，正與數間機構商討對接工作，期望能夠完善年金制度。他亦重申，強積金轉年金並非強制，「鼓勵係有得揀」，讓市民獲更多選擇。

問到自2018年推出強積金轉年金以來，市民的反映冷淡。許回應指，坊間亦有不同形式的年金計劃，認為有市民懂得投資，亦有市民不願麻煩轉為年金，「鹹魚清菜，各有所愛。」至於會否提高回報率吸引市民？許表示，需要時間討論，例如推出優惠，或考慮持續性的問題，強調離不開為市民提供更好的退休保障。