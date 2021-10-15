陳同佳案｜台灣陸委會轟港府消極卸責　籲回應司法互助還家屬公道

《香港01》早前報道，台灣殺人案疑犯陳同佳今年6月已離開警方安全屋，遷往遠離市區、位處深山的地方。死者潘曉穎母親質疑，深山有個殺人犯會否危害香港人安全，並指下周將召開記招，希望陳同佳到場直接對話。保安局一再重申，只要台灣當局不再政治操弄，事件就會得以解決。



台灣陸委會昨晚（14日）回應，指陳同佳案涉及台港雙方管轄權及相關公權力之行使，必須先由台港雙方政府談好相關事宜，才有陳同佳來台入境問題，並呼籲港府回應台方提出的司法互助請求，對於港方一貫消極、推諉、卸責的說法與態度，陸委會表示遺憾。



陸委會呼籲港方負起責任 雙方商討解決之道

陸委會指，陳同佳犯案後即潛逃回港，基於證據完整性及合法性不容被挑戰，該會已一再呼籲港府應務實回應早先台方提出之司法互助請求，才能將疑犯繩之於法，實現司法正義。

陸委會表示，本案涉及台港雙方管轄權及相關公權力之行使，必須先由台港雙方政府談好相關事宜，才有陳同佳來台入境問題。對於港方一貫消極、推諉、卸責的說法與態度，陸委會表示遺憾，呼籲港方負起應有責任，與台方商討解決之道，早日還被害者及家屬公道。