新東16區議員DQ日離任　任期縮短開支額同減　李志宏料須歸還12萬

新界東50名區議員上周完成宣誓，其中16人補交資料後，被裁定宣誓無效，包括涉及初選的沙田區議會主席李志宏、西貢柯耀林及人稱「機場大叔」的大埔陳振哲等。政府今（15日）刊憲這16個民選議員議席出缺，自本月8日，即裁定宣誓無效當日起懸空。
另一邊廂，上月被裁定宣誓無效的首兩批、共17名港島及九龍區議員，多人反映出現薪津發放問題。其中九龍城郭天立指，議辦的營運開支額度遭當局按比例裁減，政府向他追討已實報實銷的款額，估計逾10萬元。按此先例，李志宏估計未來將被追討約12萬元。
同區的任國棟則反映，未收9月或之前逾10萬元的營運開支及酬金，惟根據《有關區議員酬金、津貼和開支償還款額安排的指引》列明，一般情況下，酬金會在每月最後一個工作天發放。
9月或之前酬津及開支未獲發放
上月29日被裁定宣誓無效的任國棟，至今未獲發9月的區議員酬金，以及7月至9月的實報實銷營運開支，涉款共約10萬元。任指自己從沒向政府預支款項，即使按任期比例計算，他所使用的營運開支亦沒有超出限額，不明白當局為何不向他支付酬金。
任曾向民政處前線職員查詢，獲告之不屬其職責範圍。他說會給予當局數日時間，若當局屆時仍未發放酬金，會考慮循法律途徑追討。
實報實銷後被追討約10萬元營運開支
就實報實銷的營運開支，區議員每年約有55萬元償還款額，用作支付議辦開支等。同區的郭天立則接獲區議會秘書處信件，指按照其被DQ日子計算比例，今年可申領的營運開支償還款額僅約41萬，惟政府已向郭發還約52萬元。信件指，因獲發還的累計款額已超出合資格領取款項，秘書處將再通知退還安排。郭天立指自己未獲通知確實還款金額，預計須歸還逾10萬元。
郭天立認為有關安排不合理，因發還的開支均為實報實銷，用途符合區議會職能，包括支付租金、助理薪金等，亦獲署方批准，對現時被要求歸還感詫異。他說會繼續與政府商討，要求酌情處理或容許分期付款，如未能達至共識，會考慮採取法律行動。
李志宏料按比例計須退退12萬
被裁定本月8日須離任的李志宏，反而已收妥9月酬金，10月1日至7日的酬金則未收到。他說目前署方未向他發出有關營運開支的通知，若以比例計算，基於早前疫情工作，他所使用的營運開支會超出限額，預計至少須歸還約12萬元。
新界東區議員宣誓無效名單：