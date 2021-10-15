新東16區議員DQ日離任　任期縮短開支額同減　李志宏料須歸還12萬

新界東50名區議員上周完成宣誓，其中16人補交資料後，被裁定宣誓無效，包括涉及初選的沙田區議會主席李志宏、西貢柯耀林及人稱「機場大叔」的大埔陳振哲等。政府今（15日）刊憲這16個民選議員議席出缺，自本月8日，即裁定宣誓無效當日起懸空。



另一邊廂，上月被裁定宣誓無效的首兩批、共17名港島及九龍區議員，多人反映出現薪津發放問題。其中九龍城郭天立指，議辦的營運開支額度遭當局按比例裁減，政府向他追討已實報實銷的款額，估計逾10萬元。按此先例，李志宏估計未來將被追討約12萬元。



同區的任國棟則反映，未收9月或之前逾10萬元的營運開支及酬金，惟根據《有關區議員酬金、津貼和開支償還款額安排的指引》列明，一般情況下，酬金會在每月最後一個工作天發放。



9月或之前酬津及開支未獲發放

上月29日被裁定宣誓無效的任國棟，至今未獲發9月的區議員酬金，以及7月至9月的實報實銷營運開支，涉款共約10萬元。任指自己從沒向政府預支款項，即使按任期比例計算，他所使用的營運開支亦沒有超出限額，不明白當局為何不向他支付酬金。

任曾向民政處前線職員查詢，獲告之不屬其職責範圍。他說會給予當局數日時間，若當局屆時仍未發放酬金，會考慮循法律途徑追討。

實報實銷後被追討約10萬元營運開支

就實報實銷的營運開支，區議員每年約有55萬元償還款額，用作支付議辦開支等。同區的郭天立則接獲區議會秘書處信件，指按照其被DQ日子計算比例，今年可申領的營運開支償還款額僅約41萬，惟政府已向郭發還約52萬元。信件指，因獲發還的累計款額已超出合資格領取款項，秘書處將再通知退還安排。郭天立指自己未獲通知確實還款金額，預計須歸還逾10萬元。

郭天立認為有關安排不合理，因發還的開支均為實報實銷，用途符合區議會職能，包括支付租金、助理薪金等，亦獲署方批准，對現時被要求歸還感詫異。他說會繼續與政府商討，要求酌情處理或容許分期付款，如未能達至共識，會考慮採取法律行動。

李志宏料按比例計須退退12萬

被裁定本月8日須離任的李志宏，反而已收妥9月酬金，10月1日至7日的酬金則未收到。他說目前署方未向他發出有關營運開支的通知，若以比例計算，基於早前疫情工作，他所使用的營運開支會超出限額，預計至少須歸還約12萬元。

新界東區議員宣誓無效名單：



大埔區議會：

1. 陳振哲

2. 陳蔚嘉

3. 蘇達良

西貢區議會：

1. 李賢浩

2. 李嘉睿

3. 柯耀林

4. 王卓雅

沙田區議會

1. 李志宏

2. 石威廉

3. 黎梓恩

4. 盧德明

5. 黃浩鋒

6. 吳錦雄

7. 吳定霖

8. 黃學禮

9. 鄭則文