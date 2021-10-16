房協陳欽勉：未來20年提供4萬單位　竹園寮屋重建最早2029入伙

香港房屋協會行政總裁陳欽勉今日（16日）出席電台節目，指房協會於未來20年提供超過4萬個單位，其中寮屋重建計劃最快2029年可以入伙。



他另提及，為安置受清拆計劃影響的市民，將發展專用安置屋邨，其中北部都會區將有7,300個單位，並將於2024年分批啟用。



房協行政總裁陳欽勉表示，房協會爭取在茶果嶺、牛池灣，及竹園聯合村三個寮屋重建工作中，提供8,700個單位，指要「地盡其用」。（資料圖片）

香港房屋協會行政總裁陳欽勉今日（16日）於電台節目提到，未來20年間，房協將提供逾4萬個單位，其中2.8萬個將在未來10年完成。另外，他表示房協會爭取在茶果嶺、牛池灣，及竹園聯合村三個寮屋重建工作中，提供8,700個單位，指要「地盡其用」。其中，竹園聯合村預料於2029年可以入伙，而面積最大，完工後可容納1.2萬人的茶果嶺則最早於2031年分階段落成。

他又提到房協近年受政府委託，推行專用安置屋邨計劃，幫助安置受清拆項目影響的市民，加快土地發展項目。他指，入住安置屋邨毋須資產或入息審查，其中北部都會區將有7,300個安置單位，將於2024年分批啟用。另外亦會提供暫租房屋，利用輪候重建的空檔期，翻新單位並以公屋租金水平，租予合資格的公屋輪候人士，現已有700個單位，預計未來增至1,000伙。

出租公屋增可調校設計 如預留輪椅使用空間

陳欽勉另提到出租公屋要有「可改動設計」，他認為，儘管公屋初入伙的大多為年輕人，但隨着屋邨老化，現超過四成住戶年過六十，應在住屋設計初期加入可調校設計，如預留輪椅出入空間，以及洗手盤高度調校等。他強調安老需靠整個社會的長幼共融，在社區中建立安老氣氛。