房協研無障礙單位設計　趟門代替掩門　洗手盆可調較高度

為使單位達到「長者友善」，房協早前展開研究，探討在不同類型單位加入無障礙設計等。研究早前已完成，當中建議在客廳、浴室等提供適當空間，以方便輪椅移動，並可將趟門代替掩門、使用可調節高度的洗手盆等。同時，研究建議在規劃設計單位時，可先預留空間，使日後改裝單位時會更有彈性，而且可減低改裝成本。

房協表示，正考慮將設計概念應用在日後規劃的資助房屋項目，如明華大廈第二、三期重建項目、洪水橋第三期專用安置屋邨、土瓜灣馬頭角專用安置屋邨。



房協行政總裁陳欽勉（左）表示，房協去年委聘建築顧問，探討引入長者友善的無障礙設計等。（王潔恩攝）

房協行政總裁陳欽勉表示，本港正面對人口老齡化，故更應照顧長者需要。他表示，香港60歲或以上人口佔全港人口比例達27%，但由於房協近年無新屋邨落成，故長者比例更近4成，故更突顯老齡化問題。

房協租用了觀塘一個工廈單位，就初步研究建議搭建了相關的模擬單位，當中涵蓋了三類房屋種類，包括公共出租房屋、「長者安居樂」單位，以及資助出售房屋。

顧問研究建議，可在廚房、浴室、客廳提供1.5米乘1.5米空間，以方便輪椅360度轉動。圖為公共出租房屋1至2人無障礙單位的客廳。（王潔恩攝）

預足空間讓輪椅移動 用旋轉式把手關窗

顧問研究建議，可在廚房、浴室、客廳提供1.5米乘1.5米空間，以方便輪椅360度轉動。此外，單位亦可增加窗口操作器，長者或輪椅人士可利用旋轉式把手處理，日後無須伸手已能開關窗戶，而價錢只與一般的窗戶相若。

房協物業策劃及發展總經理曾德明表示，以公屋1至2人單位為例，一般面積約21平方米，但變成無障礙設計後，面積約需22.75平方米。換言之，新設計只較一般單位大約1.8平方米，故不須大幅增加單位面積亦可做到通用及無障礙設計。

研究建議可在廚房、浴室、睡房等安裝趟門，以方便容易輪椅使用者出入。圖為公共出租房屋1至2人無障礙單位的浴室。（王潔恩攝）

可使用趟門 洗手盆可自行調節高度

另外，他們又建議可在廚房、浴室、睡房等安裝趟門，以代替較容易撞到輪椅的「掩門」。不過，根據香港法規，近大門的廚房門要有防火功能。呂元祥建築師事務所董事、項目組總監徐柏松表示，這類趟門同樣可滿足防火要求，當拉開趟門後，它會自動關上；而浴室亦可配置可調校高度的洗手盆，並在附近安置扶手欄杆。

房協表示，建議在規劃單位設計時已預留空間，方便日後改裝時更有彈性。圖為資助出售房屋兩房單位的客廳，早已預留足夠位置讓輪椅活動。（王潔恩攝）

先預留空間方便改動設計 減改裝成本

房協相信，年輕買家搬入單位時，未必希望單位已安裝了大量無障礙設施，故建議在規劃單位設計時已預留空間，在結構上加入可改動設計的元素。當住戶日後年紀增長後，改裝單位時更有彈性，例如在資助出售房屋中，為方便日後輪椅進出，可預先在睡房中預留足夠空間，而浴室只要拆除浴缸改為淋浴設備即可，不用改動力牆結構等。

陳欽勉說，現有單位未必可輕易改裝，視乎單位的圖則設計，若空間不足，轉椅便難以轉身；倘牆身不夠寬，亦未必可安裝一般的趟門，故希望在設計早期已考慮相關因素，以預留足夠空間。

模擬單位展示了不少種類的趟門，圖中的趟門可折疊，可節省佔用牆身的位置。（王潔恩攝）

毋須所有單位都是無障礙設計 相信量購後可降低成本

陳欽勉表示，重建後的明華大廈第一期，有2.5%的單位是無障礙設計，另有三分一單位屬「可改動設計」類型，即當住戶有需要時，便可將單位改裝。房協又指，根據統計，即時需要無障礙單位的住客少於5%，故興建新屋邨時，未必需要全部改作無障礙設計，只要部份單位是「可改動設計」，已可應付未來無障礙單位的需求。

房協表示，若能在規劃的階段已考慮於間隔及空間的配合，對建築成本影響有限，而可改動單位的建築成本與一般單位相若。他們亦相信，日後應用設計後，可大量應用及購買相關配件，成本會有下降空間。

房協將邀請政府部門、專業組織團體、行動不便的用家等參觀模擬單位，希望通過交流聽取設計意見，為日後實踐時提供參考。