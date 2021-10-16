房協建專用安置屋邨　分階段於2024年落成　可作租住或買賣

《施政報告》提出發展「北部都會區」，房協主席陳家樂今日(16日)在電台節目表示，未來會繼續配合政府的清拆行動，以及支持和協助發展都會區，但由於相關規劃暫未有具體細節，房協未來需要視乎財政狀況等資源，包括人力、物力等，「盡量幫手」。



陳家樂指，目前房協將重點落於興建專用安置屋邨，相關項目會於2024年，分階段於粉嶺、洪水橋及古洞北落成，主要為不符合房委會資格審查的受影響居民，提供多一個選擇，包括租住或購買資助出售單位；租金會按政策而定，至於出售單位的價格會參考居屋價錢。



房協主席陳家樂表示，由於「北部都會區」暫未有具體細節，房協未來需要視乎財政狀況等資源，包括人力、物力等，「盡量幫手」。（資料圖片）

房協未來會視乎資源配合「北部都會區」發展

房協主席陳家樂表示，「北部都會區」是政府長遠的房屋部署，相信會涉及不少收地及安置工作，未來會繼續配合政府的清拆行動，以及支持和協助發展都會區，但由於相關規劃暫未有具體細節，房協未來需要視乎財政狀況等資源，包括人力、物力等，「盡量幫手」。

▼2021年《施政報告》發展新界北▼



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專用安置屋邨租金按政策而定 出售單位參考居屋價錢

他指，目前房協將重點落於興建專用安置屋邨，相關項目會於2024年，分階段於粉嶺、洪水橋及古洞北落成；房協亦於粉嶺安樂村工業區設置區域辦公室，專責專用安置屋邨工作，期望可以助政府更有效推進發展項目，為新界北居民帶來便利。專用安置屋邨主要為不符合房委會資格審查的受影響居民，提供多一個選擇，包括租住或購買資助出售單位，基本條件是申請人不可已擁有物業；租金屆時會再按政策而定，至於出售單位的價格會參考居屋價錢。

形容房協現時為建屋「高峰期」

房協現時規劃及發展共25個項目，陳家樂形容，房協現時正面對建屋「高峰期」，預料未來10年可以提供2.8萬個單位，即較過去10年房屋供應增超過3倍。當中包括早前已公布的啟德1E1地盤、觀塘安達臣道、粉嶺馬會道等項目。他指，現時房協財政穩健，但由於未來需要同時繳付建築費及地價，現金流上有挑戰，房協現時有財務專責小組研究貸款、融資等方案籌集資金，暫時不會考慮政府注資。

未來房協興建單位會考慮加入通用設計

除專用安置屋邨外，房協亦針對人口老化問題推出「長者安居樂」住宅，位於紅磡利工街的項目將會於明年落成。他期望，計劃能夠有示範作用，「其他發展商睇到有需要、有口碑，可以考慮做」。

陳家樂以新建的明華大廈一期為例，當中三分之一的單位屬「可改動設計」類型，期望未來房協興建的單位亦可用相關概念為藍圖，進一步研究通用設計及無障礙設計，例如使用趟門、可調較高度洗手盆的設計；讓住戶可以隨年紀增長或身體所需，靈活將單位改裝。