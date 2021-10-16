青聯探訪屯門寮屋區　郭基煇劉業強促政府改善基層居住環境

香港青年聯會聯新鴻基地產郭氏基金合辦「青聯議政」領袖培訓班，行政會議非官守議員兼鄉議局主席劉業強、新鴻基地產郭氏基金董事及香港青年聯會會長郭基煇、香港青年聯會常務副主席楊政龍，及仁愛堂行政總裁方啟良，今日（16日）帶領20位青年學員到屯門寮屋區探訪基層家庭。



郭基煇建議政府延長「為低收入劏房住戶改善家居援助計劃」，以及加大託兒服務及功課輔導班名額，為輪候公屋人士作短期紓緩措施。劉業強亦建議政府協助基層檢測住所問題，並資助維修，改善寮屋區惡劣的生活環境。



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活動中部分受訪基層已輪候公屋逾五年，郭基煇認爲，政府應提供短中期措施紓緩居住困難，建議延長為期兩年的「為低收入劏房住戶改善家居援助計劃」，另加大託兒服務及功課輔導班名額，紓緩家教壓力。他期望「告別寮屋」，認爲政府未來五年應加快改革及釋放土地，興建更多公營房屋。劉業強亦建議，政府應協助住戶檢測住所問題，並資助維修，直至他們成功上樓。

屯門寮屋區住戶黃女士一家五口已輪候公屋近5年，居住面積僅150平方呎，區內非牟利機構提供的功課輔導班及託兒服務名額有限，增加母親的壓力。另一住戶盧女士為單親家庭，與就讀小五的女兒等候公屋3年，需要三戶人共用廚廁。學員鄺美樺表示探訪寮屋區後，更增加低收入家庭現況以及公屋迫切需求。她認為釋放土地刻不容緩，要從居住環境起改變基層家庭的生活模式，促進學習與工作，助他們擺脫惡性循環。