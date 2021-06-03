全港38萬間寮屋　政府稱下月將放寬兩項修葺及重建政策

撰文： 區禮城 最後更新日期： 2021-06-03 18:23

寮屋問題在港存在多年，現時全港有約38萬間寮屋，今日（3日）立法會會議上，漁農界議員何俊賢提出了「全面落實寮屋及農用構築物過渡政策」議案，要求政府全面落實寮屋過渡政策，在結構安全的前提下，減少清拆寮屋。惟發展局局長黃偉綸指，政府並非要大幅在短期內清拆寮屋，強調當局只會在地方有發展、寮屋有嚴重違規等情況下才會清拆寮屋或取消登記編號；他又透露，下月將推出兩項關於修葺或重建寮屋的改善安排。

現時全港有約38萬間寮屋。（資料圖片）

發展局局長黃偉綸在發言中指出，寮屋是「暫准存在」，目前每一年約有1,000間寮屋被清拆，認為只佔全港寮屋很低比例。他又表示，政府並沒有要大幅在短期內清拆不同地區的寮屋，一般只會在特定情況下才會清拆寮屋或取消登記編號。

黃偉綸透露，將會放寬兩項針對寮屋修葺及重建的政策，他指，現時寮屋的佔用人如要維修和重建寮屋，首先要向地政總署申請，政府考慮到及時維修的需要，將會容許佔用人在進行修葺和重建前，只須填妥「通知書」和將所需的文件交回地政總署，無須事先向地政總署申請審批便可按規定及條件開展工程。至於在修葺和重建上或是物料要求上，政府亦將放寬有關的規定，例如如寮屋登記時採用的物料是木材，在未來除了木材外，寮屋佔用人亦可選用同類別的其他物料作取代，而地政總署將會於稍後公布相關合資格物料的列表。