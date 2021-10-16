通關︱去年疫情高峰譚耀宗仍可赴京開會　內地或收緊防控保冬奧

撰文：林嘉成
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全國人大常委會下周二（19日）起，一連五日開會，原定兩天後啟程的人大常委譚耀宗突收通知，被國家防疫部門叫停行程，是疫情以來首次缺席。他稱經了解，與本港最近一宗機場貨運站職員確診源頭不明有關，北京對這類個案特別緊張，但很難進一步揣測下「禁足令」的緣由。

回顧疫情以來的人大常委會議，除了去年年頭疫情初爆，兩次例會改由視像舉行；其餘十二次會議，譚耀宗均親赴北京出席，期間香港出現了最高峰的兩波疫情，單日破百、群組浪接浪、突襲封區……全部無阻他赴京開會。

譚耀宗透露，早於8月即上次例會，國家防疫部門首次建議他不要出席，但因議程討論《反外國制裁法》納入《基本法》附件三，故在他堅持下獲准起行。今次提高戒備再下禁令，正值兩地磋商通關，免隔離通關似近還遠，或進一步印證了早前一個消息，通關恐待明年3月。

8月傳消息通關須待冬奧結束

《香港01》今年8月綜合政商界消息報道，與內地免隔離通關很大機會延至北京冬奧後才成事，即明年3月，當時有消息更證實是出自內地負責官員之口。而譚耀宗首次被建議不要赴京，正是8月的例會，時間上不謀而合。其時正是冬奧前半年，踏入最後準備階段，消息形容冬奧牽涉國際形象，與東京奧運更是國家體制的比拼，不容有失。

翻查紀錄，去年2月例會正值疫情初爆，57名不在北京的常委改經視像形式參與，佔總與會人數三分之一，須隔着電腦屏幕舉手表決；其後4月的例會採取同樣安排。而會前21日的本地感染個案，分別只有19宗及1宗，然而當時疫情初發，各地政府都相對緊張。

其後6至11月幾次會議均有涉港議程，包括討論《港區國安法》、立法會延任及撤銷議員資格，其中8月的例會撞正本港第三波疫情，會前21日香港本地感染個案迫近千宗，當中近600宗為源頭不明，更開始醞釀全民檢測，譚耀宗都如期親赴北京出席會議。

去年12月疫情大爆發　議程不涉港如常赴京

不過值得注意的是，由去年12月至今七次會議，有五次都沒有涉港議程，期間爆發了來勢凶凶、最長的第四波疫情，歷時半年，中小學全面停課。高峰由去年12月持續到2月，當中一次例會會前21日，本地感染個案逾800宗，當中500幾宗源頭不明，但都不影響譚的訪京行程。

反而，隨着本港第四波疫情平息，北京當局卻提高警剔，對上兩次常委例會，即6月及8月，會前21日本港都是零本地感染。但8月份的一次，譚耀宗行前已經收過通知，建議他不要親赴北京出席。顯然而見，出現源頭不明個案並非唯一原因，背後仍有其他考量。

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源頭不明個案顯然非下禁令單一原因

譚耀宗向《香港01》表示，赴京出席常委會議其實相當嚴密，眾多手續均由人大常委會統一代辦，毋須個別常委東頻西撲，國家防疫部門的建議，都是由人大常委會通報。他稱每次赴京都要提早一星期持續記錄體溫，完成接種疫苗不在話下，須取得出發前48小時內陰性核酸檢測，並須預早抵埗，再進行多一次檢測，其後開會也嚴格規定只准「點對點」，疫情以來規限如一。

如此嚴密仍下禁令，顯然是百密不容一疏。北京冬奧明年2月4日開幕，據報上月底國際奧委會審議了北京的疫情防控政策，將執行嚴格措施，包括運動員「閉環管理」。根據北京衞健委資料，全市已連續70幾日無新增病例，全國過去21日僅黑龍江、福建、內蒙及新疆出現零星本地感染，10月以來已趨平息，僅一宗起兩宗止。

劉兆佳：無涉港議程更不希望冒風險

譚耀宗相信這些有本地感染個案的地方，常委均應該會收「禁足令」，而今次例會無涉港議程，他笑言再沒理據就禁令「上訴」。全國港澳研究會副會長劉兆佳也表示，今次會議沒有涉港議程，相信中央更不希望冒傳播病毒的風險。他指「禁令」同時反映中央不滿香港的疫情狀況，若香港在防疫抗疫上無法與內地看齊、或獲內地認同，未來通關將困難重重。

通關訴求得副總理韓正親自指示，展開兩地專家對接，首次會議內地提出5項防疫要求，其中一項正是針對高危群組如機場員工。譚耀宗希望農曆新年前可通關，讓市民回鄉過節。不過，如果北京冬奧是一大考慮，市民似乎要準備好繼續留港過年。

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