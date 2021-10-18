明日大嶼︱林鄭稱第二期700公頃第日再諗　本研社：即已壽終正寢

特首林鄭月娥在今日（18日）刊出的報章專訪中，表示兩期合共1,700公頃的「明日大嶼」填海計劃中，第一期1,000公頃計劃不會變，但第二期700公頃就「慢慢先喇……第二日再諗」。

本土研究社在社交網質疑，林鄭的說法等同第二期700公頃的填海計劃已「壽終正寢」，又諷刺政府的「願景」一時一樣、變化甚大。



本研社嘲「願景」一時一樣

林鄭月娥在《星島日報》專訪中表示，第一期交椅洲1,000公頃填海規模一定不會變，至於第二期700公頃填海計畫就「慢慢先喇……第二日再諗」，又指「都要為香港籌謀，第二日如果做得好好，人口又好多，需要進一步發展，都要有個空間。」她強調，明日大嶼第一期交椅洲填海，除提供15至16萬住宅單位，另一個重要策略是建立第三個商業區。

她又指，政府「並不排除」進行第二期七百公頃填海，「千七（公頃）係整個願景，希望第二日仲可以做，但從來無話千七一齊做。所以今日亦唔會話一定無千七。」

本土研究社在社交網發帖表示，林鄭說法意味明日大嶼將會由1,700公頃大減4成至1,000公頃，第二期可說已「壽終正寢」，質疑政府過往將明日大嶼說成「無敵上乘投資」，為何又要「大縮水」:「最新又話新界北係『必賺生意』，按此邏輯，點解唔全部一齊開發賣地賣樓賺到笑呢？而單從成本效益上，人工島縮水4成令明日大嶼計劃更加不知所謂，啲千億基建做好哂，但海就填一半，將會更不不划算，理據更加難以支撐。」

帖文又指，本身已不認為人工島計劃有必要，現時林鄭更稱明日大嶼是「願景」，即是「唔代表一定要做，亦唔代表一定唔做」。如此說來，日後政府領導層換人，說不定又有新的「得意諗法」，令明日大嶼這個林鄭任內旗艦項目，像80年代那時一樣再度爛尾。

本研社認為，明日大嶼正式諮詢時間下年才開始，現時林鄭已經急於表示明日大嶼「要做什麼不做什麼」，基本上已經提早宣布諮詢「提早結束」：「但無論如何，可見香港土地政策已經進入全面動盪期，遊戲玩法轉變，各種『願景』隨時變很大，有啲跌左就唔好搵。」

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