明日大嶼｜估需300億元海砂填海　工程界指機製砂為主︰唔使擔心

《施政報告》提出龍鼓灘填海及重啟沙田馬料水填海，發展局昨日（11日）反駁有報道引述建造業界指「明日大嶼」需3億噸填海物料，大部分為海砂，料成本料增至300億元，當局重申交椅洲人工島填海估算沒有使用海砂，認為不會影響「明日大嶼」推進。立法會工程界議員、經民聯主席盧偉國今早（12日）於新城電台節目表示，近年展開的填海工程以公眾填料及機製砂為主，而機製砂價錢、品質及供應均較海砂優勝：「相信唔洗擔心填海物料。」
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發展局昨指，交椅洲人工島填海估算所需填料，一直為2.5億至3億噸，當中沒有使用海砂作填海物料。當局指，相信透過適當安排，即使加上《施政報告》提及的填海工程，不會影響推進「明日大嶼」填海。
盧偉國今於電台節目中強調，無需擔心填海物料，他以多個近年展開的工程為例，如東涌東填海137公頃，並無使用海砂。當中逾七成填海物料，來自公眾填料庫，而公眾填料即惰性建築廢物，從建築、挖掘、裝修、拆卸及道路工程中產生；至於餘下填海物料則為機製砂。而機場三跑工程，亦大部份使用機製砂，由廣東省的工廠提供。
雖然本港工程大部分使用機製砂，但盧續指，海砂的價錢確實有所飆升，由於近年各地重視環保，對挖砂的限制增加，現時價錢約170至210元一噸。至於機製砂的品質及供應穩定，符合環保準則，亦因機器粉碎而成，大小體積亦能控制，而價錢更比海砂便宜，約130元至140元一噸。
盧亦指， 每年本港產生1,500萬公噸公眾填料，因此過往問題為公眾填料庫「爆煲」，以致多餘的公眾填料需運至內地台山。他重申，本港中部海域、馬料水、龍鼓灘等填海工程仍未上馬，而填海的主要關鍵，即機製砂則供應穩定，認為大眾無須擔心。
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