建制批平機會忽略內地人被歧視中傷　曾國衞：本屆政府研究修例

特首林鄭月娥本月初發表本屆任期內最後一份施政報告，政制及內地事務局局長曾國衞今日（18日）在立法會政制事務委員會交代局方工作時，多名議員關注反歧視條例有關內地來港人士，與及性小眾議題的工作。其中體演文出界議員馬逢國稱，「不少人」指平等機會委員會不重視內地人士被歧視議題，質疑會方傾向西方價值。

政制及內地事務局局長曾國衞表示，不認為平機會對內地人被歧視不夠重視，強調該會看香港實際情況，並無傾向西方價值觀。他稱政府及平機會正研究加強反歧視的保障，希望處理針對內地來港人士遇到的歧視或中傷問題，當局爭取現屆政府任期內完成研究，由下一屆立法會審議修例。



葉劉指部分針對性小眾字眼相當難看

新民黨葉劉淑儀在會上提到反歧視條例，表示罵人「蝗蟲」、「共匪」都不應該，亦有針對性小眾的字眼相當難看，問當局會否再作研究。

曾國衞回應指，當局的大宗旨一定是促進共融，指完善法例會按步就班進行，當局與平機會有一直溝通，會因應社會整體情況研究。他亦解釋，法律修訂要小心研究定義，正與律政司合作，要找到可行又有實際作用的方案。

平機會主席朱敏健回應指，一向檢視多方面反歧視，目前主要針對4條反歧視法例，如反性騷擾的部分，該會亦有就針對內地人研究，以至考慮其他立法建議。

馬逢國引述「很多人」意見 質疑平機會傾斜西方價值

馬逢國指，不少人認為平機會以西方價值觀為準則，才令內地人歧視不被重視，「我希望我係錯啦」，但指平機會處理相關個案的數字偏少。曾國衞回應指，內地人士來港工作一直獲平機會重視及提供建議，形容平機會看香港實際情況，並無傾向西方價值觀。

朱敏健則回應指，平機會就內地來港人士的中傷及歧視作法例上研究，有向局方提出意見。性傾向歧視方面，認為立法可以作很多定義可變得清晰，性小眾平權及基本權利，強調立法方面完全公平、公正，不會將議題放大或縮小。

平機會主席朱敏健。（余俊亮攝）

梁美芬籲當局「唔好聽平機會講」

過往曾多次表態質疑保障性小眾立法的經民聯梁美芬，重申性傾向歧視工作方面「不應該急」，指有關工作「引起紛爭」，呼籲政府「唔好聽平機會講」。曾國衞回應指，梁美芬的意見已聽到，會審慎處理，而平機會多年來就消除歧視，促進共融努力，認為他們並非偏袒那一方，亦有研究法例以外的方式，望減少社會不必要的矛盾。

葉劉淑儀在第三輪發言期間指，提出反歧視不等於支持同性婚姻；她又提到特首林鄭月娥在《施政報告》形容中華文化重視家庭、「母慈子孝，兄弟相親」，指傳統中華文化形容「父慈子孝」，料可能行政長官在家庭教育努力方面很努力，故有此用字。

邊境投票站未有進展

多名議員關注當局會否在12月的立法會選舉安排邊境投票站。民建聯葛珮帆指很多細節未公布，認為免檢疫通關是頭等大事，指有本港家庭已改為在內地生活，同時呼籲探討駐粵辦服務有否改善、擴大空間。

曾國衞回應表示，當局曾研究在內地設票站，但由於牽涉領域相當複雜，要妥善處理，因此才想到研究口岸投票站。他強調當局一定會努力，不可有半點差錯。通關方面，曾國衞指涉及兩地衞生風險，一定要小心處理，並需要拉近兩地防疫標準，日後有具體安排會作公布。