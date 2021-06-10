何君堯斥同樂運動會「污糟錢」　平機會朱敏健：污名化、上綱上線

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-06-10 10:56

第十一屆同樂運動會將於明年11月在港舉行，是首次在亞洲區舉行的國際盛事。多名建制派立法會議員昨日（9日）在立法會會議上，將運動會牽扯到同性婚姻，力促政府切勿提供支援，否則形同「推動同性婚姻合法」。何君堯席間直斥活動「有失體面」，更指：「唔想賺呢啲污糟錢，呢10億元（預計收益）要唔要都罷。」 平等機會委員會主席朱敏健今日（10日）於商台節目上表示，希望大家以尊重、包容的態度看待此事，運動會所宣揚的是平等、共融、包容精神，從來沒有「宣揚同性婚姻」，希望各界人士不要上綱上線，更不應污名化這個活動。

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朱：「平等共融」與「同性婚姻」不同 籲勿上綱上線

朱敏健指，平機會於2017年開始已與主辦單位有溝通，認為他們單純是推廣多元、包容，與平機會理念一致，因此對活動表示支持，並在能力範圍內提供協助，由於運動會規模較大，因此也希望場地方面，政府能有所規劃。

對於何君堯的言論，朱敏健指昨日已發聲明，呼籲大家以尊重、包容的態度看待此事，運動會所宣揚的是平等、共融、包容精神，從來沒有「宣揚同性婚姻」，兩者之間相差甚遠，又指如果事事都如此聯繫，整個社會甚麼都做不到，希望各界以務實角度看待，不要上綱上線。他又指，同樂運動會是公開活動，任何人都可以參與，不論種族、性別、性歧向等，呼籲社會不要污名化此運動會，秉持包容、尊重、平等、共融、多元的價值。

朱敏健坦言，現時香港仍未能就性傾向歧視立法，因此在法例上難以證明何君堯言論涉及歧視，但指：「如果事事都如此上綱上線，對香港所有事情上都用如此僵硬的態度處理，（香港）會無事可成。」

梁美芬質疑：運動會實質推動同志運動

立法會另一「反同派」主將、經民聯議員梁美芬在同一節目表示，政府不應高調「落水」支持舉辦同樂運動會，認為這並非一般的運動會，實質上是推動同志運動，又指推動同志運動在本港會引起極大「爭議」，不應用政府名義支持。她認為，政府及平機會應該「保持中立」，即使要做亦只應由民間處理，政府不應有角色，又指自從昨日會議後，收到許多相關團體的訊息，要求她跟進事件。

梁美芬又認為，現時社會「絕大多數人」反對同性婚姻。主持人其後引述中大亞太研究所於2019年所作的民調，顯示有47%受訪者支持同性婚姻權利、39%反對，梁美芬反指「我唔覺得要跟中大民調」，質疑中大在推動同志運動上「走得好前」。梁美芬引述自己委託團體所作民調，指有65%反對同性婚姻，不過她未有表明做民調的是哪些團體。

梁美芬。（資料圖片）

新民黨主席葉劉淑儀昨天在立法會就同樂運動會提出口頭質詢，關注港府如何協助主辦單位舉辦賽事，民政事務局局長徐英偉當時指，主辦單位在港註冊後可按既定程序申請使用康文署場地，政府樂意提供適切協助。