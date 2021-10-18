陳同佳案｜潘母邀公開會面　李慧琼周浩鼎拒出席：無需要對質

觸發港府前年修訂《逃犯條例》的台灣殺人案疑犯陳同佳，自前年10月因洗黑錢案出獄後，至今未起行前往台灣自首，至今年6月離開警方安全屋。案中死者潘曉穎母親潘太今日（18日）發放最新錄音，稱「誠意邀請」陳同佳、聖公會教省秘書長管浩鳴、保安局局長鄧炳強、民建聯議員李慧琼及周浩鼎等人，於周三（20日）早上11時在政府總部外會面，「面對面問清楚」，並稱已準備「特別電話」，要求陳同佳在管浩鳴的陪同下，致電台灣當局投案。



繼管浩鳴後，李慧琼、周浩鼎均表明不會出席會面，其中李慧琼回應查詢時指，此個案不涉及任何事情需與任何人「對質」，「若仍有任何人士有這樣的錯覺，那絕對是毫無必要的」，又認為焦點應放在當事人身上。



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李慧琼：深切期待兩地政府磋商

港府於2019年2月提出修訂《逃犯條例》，當時死者潘曉穎母親在立法會議員李慧琼及周浩鼎陪同下召開記者會，支持政府盡快修例。

李慧琼今日指，從傳媒報道得知陳同佳已離開警方安排的住所，潘氏將約見政府官員及陳同佳商討事件進展，民建聯並無獲得任何其他資料，或曾因此會見任何人，「我所知潘媽曾交帶我們如非此事有進展，毋須找她，除近日傳來所謂『邀請』，亦暫無任何方面有進一步接觸。」

她又指，個人堅信市民大眾希望陳同佳履行自首承諾，期望兩地政府和有關人等能採取合符法律的措施和行動，「我個人更深切期待兩地的磋商可以較前積極，各方可為事情的早日解決作出努力。」

周浩鼎。（梁鵬威攝）

周浩鼎：台灣當局勿再政治操弄

周浩鼎亦發聲明指不會出席會面，指一直希望陳同佳盡快赴台，再呼籲台灣當局不要再政治操弄，以讓涉事者到當地自首，了結案件。