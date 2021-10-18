陳同佳案｜潘母邀公開會面　管浩鳴拒出席：台灣暫不批同佳入境證

觸發港府前年修訂《逃犯條例》的台灣殺人案疑犯陳同佳，自前年10月因洗黑錢案出獄後，至今未起行前往台灣自首，至今年6月離開警方安全屋。案中死者潘曉穎母親潘太今日（17日）發放最新錄音，稱「誠意邀請」陳同佳、管浩鳴牧師、保安局局長鄧炳強、警務處處長蕭澤頤、民建聯議員李慧琼及周浩鼎，於周三（20日）早上11時在政府總部外會面，「面對面問清楚」，並稱已準備「特別電話」，要求陳同佳在管浩鳴的陪同下，致電台灣當局投案。



管浩鳴今日回應指不會出席，「相信大家都清楚台灣方面暫時不同意簽發入境證給同佳回台自首」，又稱台灣律師去年底已代表陳同佳向有關部門表示回台自首的意願，暫未有進一步消息。



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潘母指特區政府無力解決事件 盼駱惠寧協助

潘媽媽今日在錄音指，周三將準備一個「特別電話」，電話內載有致電台灣投案的號碼，「俾殺手兇手陳同佳即場打電話投案，就好似當日陳同佳喺管牧陪同下，喺香港人面前承諾會投案一樣，依家就要投案俾全香港人睇。」

潘媽媽提到，她日前稱擔心「陳同佳會殺咗我」，惟警方至今仍未聯絡她、關注其人身安全。潘媽媽續指，中聯辦主任駱惠寧經常關注基層市民，認為既然政府無能力處理事件，希望駱惠寧「抽啲時間」協助及解決事件，指陳同佳出獄差不多兩年，不想再無了期拖下去。