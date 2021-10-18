禁加熱煙｜邵家輝倡加熱煙納入傳統煙規管　修正案不獲批准

立法會將於本周三（20日）恢復《2019年吸煙（公眾衞生）（修訂）條例草案》二讀辯論。自由黨立法會議員邵家輝、易志明、鍾國斌分別提出修正案，其中邵家輝提出有關規管加熱煙的修正案，被立法會主席梁君彥裁定為不可提出，因其提出不同的規管制度而非修訂細節，違反《議事規則》。



梁君彥：修正案會改變條例草案基本原則

自由黨邵家輝提出修正案，將加熱煙納入傳統煙草規管。政府反對並辯解指，該條例草案旨在禁止另類吸煙產品，而不涉及監管措施，修正案具改變條例草案的主題及基本原則的效力。若修正案通過，亦需20人執法小組處理，或需挪用過千萬額外公帑，因此反對修正。

立法會主席梁君彥亦認為修正案提出截然不同的規管制度，同意其具有改變條例草案的基本原則的效力，而非修訂其細節，因此裁定修正案為不可提出，並違反《議事規則》第57（4）（a）條。

易志明提出把由車輛運載進口以作出口的轉運貨物的另類吸煙產品，納入可獲豁免範圍；鍾國斌提出，從事吸煙產品業並進口另類吸煙產品作開發用途的人可獲豁免。

當局反對二人的修訂案，因其具有由公帑負擔的效力，估計分別招致1,600萬元及1,300萬元額外開支。但梁君彥認為，政府提出修例時已預期會進行執法行動，當局需要確定已進口的另類吸煙產品是否在豁免範圍，屬於已預期的執法行動中不可或缺的一環，因此修正案不會具有對政府當局施加一項超出源於條例草案職能的新增而獨特的職能的效力，故批准兩人的修正案。