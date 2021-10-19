通關｜港府未定與內地通關方案　鍾國斌：考慮到幾時　何年何月？

港府近日與內地商談通關事宜，但至今仍然通關無期。自由黨黨魁鍾國斌今早（19日）於港台節目批評，政府一直未決定與內地通關方案，「𠵱家我哋700萬人等呢個政府去考慮個機制，用邊個機制，咁即係考慮到幾時，何年何月？」

鍾又稱，既然未知何時與內地通關，港府應考慮先與國際通關，但政府無動於衷，「你起碼有度門開俾我哋，過返正常生活丫，營商、各方面嘅嘢，講咗好多次嘅，但又係talking to wall，對住幅牆。」



創新及科技局局長薛永恒早前就與內地通關提出不同方案，鍾國斌今早於港台節目《千禧年代》表示，只要政府下決定，其實任何方案都可接受。他認為港府應交代內地開出的通關條件。

鍾國斌批評，「你政府都未確實用乜嘢機制，同內地嘅政府去傾，咁即係點啊？即係日日又喺度望天打掛等政府作決定？唔可以咁樣模稜兩可做嘢！已經太耐，𠵱家有少少市民覺得政府係呢方面係真係好廢！」他又直言，「咁你即係以後唔使通關啦！」

紡織及製衣界立法會議員兼自由黨黨魁鍾國斌。（資料圖片）

早前有外國商會批評，香港提倡「清零」，防疫政策過嚴，雖然曾向港府反映相關意見，但情況如「talking to wall」。鍾國斌表示，面對相同情況，「日日有機會都同主要官員去講，我哋都係talking to wall，唔係淨係外國商會，我哋講都係咁。」

鍾國斌：與內地通關無期 就應先考慮與國際通關

他又稱，既然與內地通關無期，就應先考慮與國際通關，「如果今時今日我哋都唔知幾時可以同返內地，你可唔可以開個國際關口畀我哋？即係兩個關口，開呢邊國際得唔得？你起碼有度門開畀我哋過返正常生活啊，營商、各方面嘅嘢，講咗好多次嘅，但又係talking to wall，對住幅牆。」

工聯會倡向高利潤企業加利得稅 鍾國斌︰庫房有大量盈餘

另外，工聯會近日提倡向高利潤企業徵17.5%利得稅，工聯會九龍東總幹事鄧家彪今早於同一節目表示，新加坡亦有同類稅制，認為大企業應對社會肩負更多責任。

鍾國斌則認為，政府庫房本身有大量盈餘，現屆政府亦增加社會福利開支，增至約1,050億元，較2017/18年度多約62%。他認為，問題在於政府收稅後，未能有效地將財產再分配，反對增加利得稅。