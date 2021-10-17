通關︱譚耀宗：內地不會接受自願報行蹤　健康碼需接通否則有排傾

現時港府正與內地召開專家對接會議，商討免檢疫通關議題，創新及科技局局長薛永恒今日（17日）於電視節目表示，當局研究的其中一個方案是以「健康碼」讓申請者主動申報是否到過高危地點、是否屬高危人士等，又指已經將研究報告提交予內地相關部門。

全國人大常委譚耀宗認為，如果依賴市民自行申報行蹤，恐怕內地不會接受及放心，又相信如香港與內地的健康碼不接通，再談下去也有少許浪費時間。



譚耀宗接受《香港01》查詢時表示，目前對於港府可以成功爭取通關並不樂觀，指政府如既想通關，又不依照內地的標準行事，恐怕難以成事，要免檢疫回去內地，就要做到內地政府的要求：「我沒參加專家對接會議，但以常理推斷，如果你為簡單方便，另外搞一套系統出來，內地不接受的話，他們不會直接批評你，但就是不會容許你（免檢疫回內地），其實這樣子有少許浪費時間。現在內地最關注的就是這個吧？如果你的健康碼不和他們的對接，我相信（專家對接會議）『有排傾』，也未必達得成共識。」

他相信，澳門之所以能和內地通關，最重要因素就是健康碼系統能完全配合內地的系統使用。他重申，新的健康碼系統可以是自願使用，想免檢疫回內地的人才安裝，相信這較容易為香港市民接受。

工聯會會長吳秋北（左二）。

譚耀宗無法上京 吳秋北：中央不欲外來輸入風險

對於譚耀宗因疫情無法赴京開會，港區全國人大代表、工聯會會長吳秋北今（17日）稱理解有關決定，指中央目前對防疫措施控制得較嚴謹，不希望內地出現外來輸入風險，以免令內地防疫措施或壓力增加，又認為中央決定反映本港須加強防疫防控措施。