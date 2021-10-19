免檢通關︱曾國衞：內地專家無要求健康碼一致　現有安排需再檢視

本港與內地在新冠疫情之下仍未恢復免檢疫通關。立法會工商事務委員會今日（19日）召開施政報告簡介會，不少議員再次關注當局推動通關的工作，民建聯蔣麗芸追問香港如何可以有如澳門一樣，立即與內地通關。政制及內地事務局局長曾國衞回應指，本港健康碼做法與內地雖然未必一致，但亦獲內地專家認同有效，強調專家無要求本港與內地做法完全一樣。



創新及科技局局長薛永恒回應指，與內地使用一樣的健康碼是當局考慮推行的其中一個方案，但強調當局會全面考慮不同方案，而實際上澳門與內地的健康碼都有所不同。



曾國衞表示，在公共衞生風險考慮之下，如果兩地做法一致會較簡單，但就算不一致亦可減少風險。他提到現有的豁免安排、檢測方法等都需要檢視。薛永恒強調，當局感受到通關的重要性，強調過程要在專家意見下做好基礎，正全面處理有關工作。

蔣麗芸問，有否提及讓香港使用內地健康碼，薛永恒回應指，這是其中一個方案，但強調當局會全面考慮，而實際上澳門與內地的健康碼都不同。

邱騰華：內地是目前最合適通關對象

鍾國斌追問會用哪個方案與內地專家組討論，並問如果無功而還，可否先開「國際關」。薛最重要配合聯防聯控方案，不會停在先前提出的三個方案，會廣泛聽意見後做好聯防聯控。邱騰華回應指，通關是建基防疫大政策來考慮，要有科學根據，過去選擇商討的對象集中在低風險、安穩的地方，高風險地區就算經濟多緊密都要嚴控。他說，其他地方至今時今日都不能讓香港有信心，例如新加坡目前每日3,000多宗個案，他與商會都認為內地是目前最合適的通關對象。

曾國衞指，中央肯定支持香港，而內地的嚴控防疫亦有目共睹，提到兩地防疫做法有差異，故要在聯防聯控下通關，需要兩地做法盡量相對一致，希望香港做法令內地放心，達致通關條件。目前兩地疫情趨緩下，本港有專家組與內地進行對接工作，作深度、務實的交流，並有就內地專家意見提供反饋，相信有利為未來通關創造條件。

被問到會否短期內通關，曾國衞說相信不會太長時間。但他表示，由於有大量資訊提供給內地專家，需時消化，但相信中央支持下，內地專家應可在短期內安排。