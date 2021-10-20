陳同佳案｜潘母斥「花言巧語」欺騙　李慧琼駁：已盡力不應被誣衊

台灣殺人案死者潘曉穎母親邀請陳同佳、保安局局長鄧炳強、民建聯立法會議員李慧琼及周浩鼎等人，今早（20日）在政府總部外「公開對質」，但最終無人出席。潘母炮轟李慧琼、周浩鼎二人當初「花言巧語呃我」，著她「千祈唔好出聲」，會代為討回公道，但修例失敗後「人間蒸發」，更批評二人「敗壞民建聯名聲」。

民建聯主席李慧琼下午發聲明指，她與同事當初應潘媽媽要求提供協助，為其發聲，爭取與港府接觸並提出可能方案，強調並無任何預設政治考慮或立場。她又批評，台灣當局臨時改變態度不作入境安排，「那明顯是政治手段，而癥結所在現已是很清楚。」



李慧琼：我們不應是個別人士情緒宣洩對象

李慧琼在聲明中提及，她一直盡議員所能，為事情作出最大的努力，惟她稱事情發展複雜，批評台灣當局突然改變態度不安排入境安排，形容為政治手段，「那不是一個議政（而不涉執政）政黨或議員能力所及，而是涉及兩地政府的法制及程序。」

她又指，她與同事已盡力協助潘太，暫沒有再被接觸，認為不應受某些有意或無意的斷章誣衊或藉意描黑，敦促陳同佳從速與台方積極接觸，盡快處理事件，「我們不應是個別人士情緒宣洩或某些傳媒炒作的對象，那些偏頗不確的指控或攻擊是不合理、不公平的，更是不必要的，對解決問題毫不具建設性意義。」

周浩鼎：台方勿再玩弄政治

周浩鼎亦發聲明，指有媒體報道指陳同佳一方曾7次致電台方，表達到當地自首的意願，但台方卻拒絕接觸。他認為台灣當局明顯作「政治操弄」，促台灣當局不要再「玩弄政治」，盡快讓陳同佳到台灣投案接受刑責。

協助陳同佳的聖公會教省秘書長管浩鳴，去年曾現身位於金鐘力寶中心的台北經濟文化辦事處（香港），為陳同佳及他本人申請赴台簽證。（資料圖片／李澤彤攝）

協助陳同佳的聖公會教省秘書長管浩鳴，今日發放台灣代表律師的刑事陳報狀，指台灣律師去年10月曾與陸委會指定的對口單位聯繫，表明陳同佳希望盡快到台灣投案，形容雙方會面氣氛融洽，並已觸及簽證、翻譯、警詢程序等細節，對方亦一度答應親自接聽陳同佳的電話，但其後突然改口，指港府應先回應台方提出的司法互助請求，並請陳同佳不要再打電話與刑事局聯繫。

管浩鳴指，文件已清楚說明陳同佳赴台的意願，律師已多次致電台方的對口單位，但等了一年都沒有回覆。他明白潘媽媽的心情，強調自己在這件事上絕對「對得住良心」。