民建聯倡建中共展館　轉播更多央視頻道　促歷史博物館加愛國內容

民建聯今（21日）發表「認識國家發展、講好中國故事」倡議書，要求政府「講好中國故事」，提出多項建議，包括籌建永久性的「中國香港抗戰歷史紀念館」、建立中國共產黨展覽館，又要求政府盡快與中央電視台商討，讓更多央視頻道在本港免費播放，爭取優先在公營房屋播放央視節目。



港區全國人大代表兼民建聯副主席陳勇指，《國安法》去年起生效，但時至今日仍有涉違反《港區國安法》的人士在海外「唱衰香港」，故認為政府必須轉守為攻，要多向世界說明國家和香港的實況及觀點，講好中國故事。

促撥款10億推廣愛國文化

民建聯建議，特區政府應設立跨局專案小組撥出10億元專項資金，委任人大常委或政協等人士為小組主席及顧問，帶領小組運用好學校、課程規劃、教師、博物館、公園、圖書 館、大會堂、文娛中心及法定古蹟等資源，具體地說好中國及香港故事，推動國民教育及落實愛國文化推廣。

該黨建議加強宣傳香港抗日英雄事跡，包括常設抗日戰爭歷史展覽廳，以及按照東江縱隊及港九獨立大隊當年抗日路線，設立抗日英雄事跡教育及文物徑等，並盡快籌建永久性的「中國香港抗戰歷史紀念館」，陳列內容應包括太平洋戰爭、三年零八個月苦難史和抗戰史、抗日戰爭對香港社會發展影響、香港在國家安全中的定位等。

批香港近代史「去中國化」

民建聯稱，香港近代史的編寫大多受英國等西方主義影響，內容很多時「去中國化」，包括展示英殖民時期的功績，未能有助促進香港人心回歸，因此促請香港歷史博物館率先重新審視展覽內容，增加一些更能體現國民身份的展品，訴說一些屬於香港「愛國」故事，協助香港人重塑「中國香港人」的國民身份。

此外，民建聯促政府盡快與中央電視台商討，讓更多央視頻道在本港免費播放，爭取優先在公營房屋播放央視節目。