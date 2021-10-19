民建聯積極聯繫各界選委    否認為選舉爭提名：宣傳民建聯理念

民建聯近日擴大聯絡委員會規模，今日（19日）召開記者會，交代未來新工作方向。委員會指出，日後將主力聯絡選舉委員會近1,500不同界別委員，作為社會各界以及選委會與特區和中央政府之間的橋樑，並且宣傳民建聯理念，強調委員會的擴充與12月的立法會選舉無關。



陳勇：歡迎反映意見 辦事處「總有一間在左近」

委員會主席招文亮指，新選舉制度體現社會廣泛代表性和均衡參與，他們希望聯繫不同界別的選委，保持溝通和聆聽各方意見，同時宣傳民建聯的政策倡議和理念，推動變革香港，改善施政。 他以自身為例，本身是新界地區分區委員會的選委，未來會協助聯繫新界3類分區委員會（分區委員會、分區防火和滅罪委員會），以及金融服務業界。

民建聯副主席、聯絡委員會總監陳勇指，委員會不同成員也會負責各自界別，其本人是社福界選委，也是新界社團聯會理事長，因此會專注這些界別的聯絡工作。他表示，委員會將負責凝聚民意，向特區或中央政府表達意見，歡迎任何選委以至社會各界及市民透過網上頻道、民建聯全港各分部辦事處聯絡他們。陳笑言：「有人說我們（民建聯）的辦事處已經像便利店般，總有一間喺左近了。」

立法會議員、民建聯工商專業委員會主席周浩鼎指，他會幫助工商專業界別不同方面工作，例如正跟進香港再工業化。他亦會繼續與外國商會代表聯繫，向他們說明香港的營商環境。

非爭奪選委會「領頭羊」地位

被問到現時召開記者會是否和稍後的立法會選舉、爭取選委提名有關，陳勇表明：「我們這個委員會和選舉無關，委員會也不是今日才有，（民建聯）上屆執行委員會也有聯絡委員會工作。今次我們是受（民建聯主席）李慧琼所託，弄得更有規模。」

招文亮也指，成立這個「擴大版」的聯絡委員會，目的是聯絡不同界別，「無論是否選舉期，我們也積極希望得到不同界別的支持。」

陳勇又補充，民建聯現時在選委會內佔160多席，是選委會一大力量，但強調聯絡委員會不是要在選委會內擔當什麼領導、「共主」的角色，強調民建聯是跨階層政黨，希望可建立共同愛國的執政聯盟，也歡迎其他團體一起參與這些聯繫工作。