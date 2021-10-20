北部都會區︱民建聯調查：84%受訪者撐發展　逾六成冀10年內完成

今年施政報告提出建設「北部都會區」，民建聯今日（20日）公布民意調查結果，指約84%的受訪者支持相關發展策略、逾六成人希望可於10年內完成發展。



▼2021年《施政報告》發展新界北▼



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民建聯於10月11日至18日期間，以實體及網上問卷訪問939人，對象為全港市民，不過回應者較多為新界北居民。結果顯示，約84%的受訪者支持特首於施政報告提出的「北部都會區發展策略」；82%受訪者認同「發展策略」中的鐵路方案，對改善新界區內交通有幫助；63%受訪者認為，自身或家人會受惠於「北部都會區」發展完成後約65萬個新增職位；63%受訪者期望整個「北部都會區」可於10年內完成發展。

此外，66%受訪者表示，不擔心「發展策略」可能會涉及諸多大型基建投資，不認為會影響政府財政；71%受訪者認同「北部都會區」發展完成後，預計整區最多可新增50多萬個住宅單位，可以幫助解決香港的房屋問題；82%的受訪者認為，「發展策略」會加快港深兩地連接及緊密互動，對個人而言是好事。

民建聯指出，結果顯示絕大部分市民支持新界北發展成為新中心，政府有必要儘快全力發展北部都會區以回應市民的期盼。他們又提到，北部都會區是香港的未來，區內規劃的5條新鐵路對帶動都會區發展尤其重要，現時的鐵路發展時間表有必要加快。