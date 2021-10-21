政壇諸事町｜立會近尾聲議員齊請客　邵家輝任內最難忘住酒店？

延任立法會接近尾聲，不少議員都向記者送贈西餅或者搞茶聚總結任期。除了新民黨容海恩昨日賀大女誕生千日，民建聯葛珮帆、鄭泳舜今日亦再下一城，而鄭泳舜更搞搞新意思，特意送上來自其「地頭」深水埗知名荳品廠的豆腐花和豆漿。



至於自由黨邵家輝則認真貴人事忙，由於立法會大會正審議他有份提出修正案的《2019年吸煙(公眾衞生)(修訂)條例草案》，即立法禁止電子煙及加熱煙的法案，他被迫先將茶聚時間延遲，再在短時間分享感想後衝往議事廳提出修正案。他提到，總結五年會議工作，最難忘是社會事件期間自己有三晚需要住酒店，而最大成就，是為中小企爭取到不少支援措施。



鄭泳舜請食深水埗知名豆腐花 繼續關心舊樓、劏房、重建

葛珮帆今早表示，臨近今屆立法會尾聲，故特意向記者送上西餅道謝。鄭泳舜下午出招，說要為各位記者「加餸」。他解釋，昨日劏房租務管制條例通過後，他收到訊息表示區內市民對此感到高興，所以就想到購買深水埗、九龍西的產品給大家。他表示，相信劏房租管通過將是有關工作的第一步，料對基層有很大幫助，他指近年大家感受很深，而今年成功推動一些議案，接下來努力完成今個任期。

被問到會否努力完成下一任期，鄭泳舜未有明言，但指自己會繼續努力，很喜歡在此（立法會）工作，能夠幫到市民自己亦很高興，會繼續關心舊樓、劏房、市區重建等工作，亦會關心體育政策。

邵家輝總結五年會議工作，最難忘是社會事件期間自己有三晚需要住酒店，而最大成就，是為中小企爭取到不少支援措施。（周禮希攝）

邵家輝：被起底要住酒店最深刻 曾爭取不少措施幫助業界

邵家輝只能在審理法案的空檔中向記者分享感想。他提到批發及零售界在疫情之下首當其衝，不少服務業當時都很慘，不過一直努力要求派1萬元，起初基於行政費高昂而不要求派發消費券，但後來留意到澳門電子消費券成功，認為對整個社會有振興作用才再作呼籲。

五年任期內，邵家輝指自己最有感覺的事件，是社會事件期間建制派被起底，他因聽聞有人打算到他的家，故自己曾三晚住酒店。談到自己任內最大成就，邵家輝指他成功爭取了不少基金，包括百分百信貸基金、保就業計劃等，相信幫到了很多人，「你睇下我facebook啲comment就會知道喇」。