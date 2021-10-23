通關．01消息｜港府力爭12月達成　望早於冬奧前展開「首階段」

跟內地免檢疫通關是不少香港人的願望；可靠消息人士透露，港府正力爭今年12月前，成功展開「首階段」的通關。雖然港府盡可能根據內地專家提出的檢疫要求，作為藍本，但最終也需要內地當局給予港府一些「讓步」，才可望水到渠成。



首階段必有限額 考慮往返兩地急切性

《香港01》今年在8月底曾報道，當時根據政商界多名消息人士透露，粵港兩地免檢疫通關或須延至明年2月北京冬奧運動會舉辦之後，即明年3月廣東當局才打算和香港正式通關。死結在於北京冬奧茲事體大，絕不能有所閃失。此外香港的輸入個案比例明顯高於內地。

不過，近日有政府消息人士向《香港01》透露，港府當前的目標十分明確，便是透過採取一系列措施，力爭通關日期提早至今年12月。首階段通關人數必定有限額，來往兩地的急切性等也屬考慮因素。

下月起入政府大樓及公立醫院必須掃「安心出行」

政府周四公布，由下月起進入政府大樓和辦公處所前使用「安心出行」流動應用程式掃描場所二，僅12歲以下和65歲或以上的人士仍可寫紙仔，但需接受嚴謹身份核實；醫院管理局周五也公布，下月起進入公立醫院，在運作可行及不影響緊急服務提供的實際情況下，亦須使用「安心出行」流動應用程式。

消息人士表示，政府有關安排就是要普及使用，讓市民早日習慣，以利通關。

有飲食業組織於三個月前，已向政府建議，一律規定進入食肆必須掃「安心出行」，不能寫紙仔，以免混亂，認為初期會有人因此而不欲光顧，但一段時間後，最終都會接受。

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廠商會、林健鋒倡設「大灣區商務氣泡」

商界已多次建議，先容許已接種兩劑新冠疫苗的指定人士率先通關。中華廠商會會長史立德早於今年5月已提出「商務氣泡」，建議每日設300至500個名額，容許已接種兩劑疫苗的商務人士，乘坐專車由香港點對點往返大灣區指定地點，如該人士工作的工廠，中途不能下車，並需要即日回程，以豁免兩地檢疫措施。

行政會議成員、經民聯立法會議員林健鋒早前亦提出「大灣區商務氣泡」的構思，同時指出中港兩地健康碼需要互認，以讓衞生部門追蹤健康資訊。