通關︱青研調查：95%受訪者願防疫全跟內地　逾半指妨礙家庭團聚

本港與內地仍未通關，不少市民渴望盡快與內地恢復通關。「青研香港」今日（20日）發表網上問卷調查，在眾多地區之中，96.1%受訪者，即1274人最希望恢復與內地和澳門正常通關。而排第二個最希望通關的地方，為亞洲其他國家或地區，惟只有33人，即2.5%受訪者。



青研香港召集人陳志豪建議香港直接引入內地「健康碼」使用，爭取內地同意連續使用「健康碼」一個月、已接種兩劑新冠疫苗、且核酸檢測呈陰性的港人，可優先獲得免檢疫進入內地的配額。青研香港顧問、立法會議員容海恩認為，政府應善用科技，分辨出高危群組，並設立合適而有系統的申報機制，在做到嚴防病毒傳播的同時，讓市民感受到通關有望。



「青研香港」發表「內地與香港恢復免隔離通關的意見」調查結果，網絡問卷在本月12日至19日期間收集，最終收到1326個有效回應。調查顯示，97.7%的受訪者關注或十分關注內地與香港恢復正常通關的消息，而在最妨礙前往內地的因素方面，83.1%受訪者認為是酒店隔離檢測所需時間，7.7%的受訪者則認為是在酒店檢測所需的費用。

逾半受訪者指家庭團聚被妨礙

在問卷當中，90.6%的受訪者表示，內地與香港之間的隔離檢測措施對其有一定影響或十分有影響。而在眾多影響之中，52.6%的受訪者表示對其最大影響是妨礙家庭團聚，24.7%的受訪者認為妨礙旅遊，22.5%的受訪者表示最大的影響是妨礙工作。

在抗擊疫情方針，有82%的受訪者十分認同或較為認同「嚴防傳播」，僅有14%的受訪者認同「與病毒共存」。有95.3%的受訪者表示，倘若有助於取消隔離檢測措施的話，會支持或十分支持香港全面對接內地的疫情防控措施。

港應設具追蹤功能通關碼

青研香港顧問李世榮認為香港要盡快設立具追蹤功能的「通關碼」，亦可考慮直接引入「粵康碼」，供有意前往內地的市民自願使用，而不去內地的人可自由選擇不使用，強調並無侵犯個人私隱的問題。

青研香港召集人陳志豪指，內地是世界上疫情防控做得最好的地方之一，其一原因是嚴防境外病毒傳播者進入內地，故可以理解內地對於香港存在同樣嚴謹的入境防疫要求。他強調，本港不能夠成為國家在疫情防控上的缺口，故應更積極對接國家的疫情防控政策，讓內地安心放寬香港人入境安排。

陳志豪建議香港直接引入內地「健康碼」使用，爭取內地同意，讓已連續使用「健康碼」一個月、接種兩劑新冠疫苗且核酸檢測呈陰性的港人優先獲得免檢疫進入內地的配額。他另建議政府加強「外防輸入」，大幅收緊豁免範圍，並做到「閉環式管理」，增加機場和檢疫酒店工作人員強制檢測的頻率。