立法會收爐前開議辦　黃國健自言想退休　是否爭連任待工聯會拍板

第六屆立法會任期下周結束，工聯會立法會議員黃國健位於觀塘樂華邨的議員辦事處今（24日）舉行開幕禮暨嘉年華，署理行政長官李家超、中聯辦九龍工作部副部長祝小東、觀塘民政事務專員謝凌駿等人出席支持。

任期完結前夕始開設新議辦，莫非為連任鋪路？黃國健解釋，即使任期結束，工聯會亦會有人「接班」，其議員任期結束不代表工聯會的地區服務完結。至於是否有意意逐連任，黃國健自言目前很想休息，已多次表態希望退休，強調是否參選仍須待工聯會決定。



+ 13

稱任期完結不代表工聯會地區服務結束

第六屆立法會會期將於月底完結，最後一次大會於周三（27日）召開，換屆選舉提名期隨即展開。現年69歲、在九龍東三度當選議員的黃國健在議辦開幕禮上致辭，稱找到地方開設新議辦屬「機不可失」，強調工聯會的社區服務並不會因其立法會任期結束而完結，即使自己不連任，工聯會也會有人接班，強調工聯會一直紮根九龍東，將堅守服務基層的初心。

被問到會否角逐連任，黃國健回應時坦言「很想休息」，已多次表態「想退休」，但最終仍需等待工聯會的決定。據悉，工聯會將於29日召開理事會，早前有傳出黃國健或轉戰選委會界別。

署理行政長官李家超出席活動並致以祝賀，期望工聯會能為市民提供一切排難解困的協助。

傳「接棒」九東 鄧家彪：會秉承工聯會信念服務社群

黃國健的九龍東「地盤」料交棒予予該會九龍東總幹事鄧家彪，黃國健致詞時指，鄧家彪在當區主力輔助地區工作，歡迎市民日後有需要時隨時找他。鄧家彪致詞時指，將秉承黃國健和陳婉嫻的信念，做好勞工權益及長者等傳統服務，亦會以創新意念應對社會問題。