田北辰料與內地通關「坐四望三」　黃國健稱物質「谷針」可振經濟

撰文： 周皓宜 馬煒傑 最後更新日期： 2021-05-22 13:14

本港新冠疫情漸趨穩定，實政圓桌立法會議員田北辰表示，據他從不同渠道了解，除非本港疫情出現重大變化，香港與內地通關是「坐四望三」，預料第四季一定能夠通關，希望可提早至第三季推行。 田北辰以深圳為例，相信兩地若要通關，深圳的新冠疫苗接種率需達7成，而香港有源頭確診個案亦要「清零」。 行政會議成員、工聯會立法會議員黃國健指，本港新冠疫苗接種率仍然偏低，加上內地出現零星感染個案，估計目前要全面通關有難度。

田北辰今早（22日）出席電台節目時表示，據他了解，香港與內地通關後，沒有接種疫苗的人士仍要強制檢疫，已接種疫苗人士，則要先接受抗體檢測，才可豁免檢疫。田北辰指出，若香港希望與深圳通關，首先香港已知源頭感染個案也需要「清零」，並要讓深圳相信香港21日強制檢疫措施無「走漏」，他認為港府應為來港人士進行抗體檢測。

出席同一節目的黃國健指出，內地問責制度嚴謹，目前內地出現零星個案，令當地官員也不敢貿然通關。他建議港府可先與澳門商討通關，讓港人到當地舒展身心。

田北辰反對物質「谷針」 黃國健稱可振興經濟

對於近日有商界建議提供免費機票、酒店住宿等獎賞，鼓勵市民接種疫苗，田北辰稱非常反對僱主以物質作誘因「谷針」，指接種疫苗涉及性命安全，不能只強調誘因，認為僱主應為僱員提供專業醫療意見，讓他們了解自己是否適合接種疫苗，以釋除疑慮。

黃國健則認為，提供誘因打針有助鼓勵市民接種並振興經濟，但強調市民仍要視乎自己身體作決定。

田北辰稱內地最擔心變種個案 倡驗抗體防「漏網之魚」

田北辰出席節目後指，深圳現時的疫苗接種率約為30%，預期於7月時可達70%，屆時將有望與深圳通關，但他強調，本港的防漏措施要做好，不論源頭不明或可追蹤個案都要「清零」。他指內地最擔心的是變種病毒個案，因為即使接種疫苗亦非有很高保障，他認為可以引進驗抗體方式防止出現「漏網之魚」。

田北辰又估計，如本地個案可持續「清零」，最快可以第三季恢復與深圳通關，再視乎情況與其他地區通關，但強調若「政府唔醒目，防漏做得唔好」，持續出現本地個案，則會通關無望。