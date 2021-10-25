通關︱梁振英批有人並非持份者　卻「靠害」妨礙通關

全國政協副主席、前特首梁振英今日（25日）再於社交網發帖談及與內地通關事宜。他批評，有部分人對於和內地通關不通關根本「不痛不癢」，不是持份者，甚至想「靠害」妨礙通關。



稱有人想「獨港」固不願通關

梁振英指，下筆之時正身處香港飛往北京的航班上，航機有223個座位，連自己乘客共7人，商務艙的另外兩人是西人。他指出在個人層面，和內地通關不通關，對相當一部份香港人來說根本不痛不癢，「這些人在內地沒有家人親屬，沒有生意或工作關係，長期不通關，生活如常，夏天的茘枝，秋天的大閘蟹，依舊從內地來港大量應市，東江之水依舊越山而來；長期不通關，大多數人薪水照支，一個零頭也不少；長期不通關，喜歡去東京血拼而不會去北京旅行的人，仍然惦記著日本的商店食肆；長期不通關，對一天到晚想著『獨港』，想沿深圳河切一刀，把香港拉去太平洋彼岸的人，就是成功『獨港』，不通關當然是利大於弊，當日發動罷工要求封關的《醫管局員工陣線》就是這種人。」

他提到，上述所提到的人都不是通關持份者，只是路人甲路人乙，但有一些人卻很焦急想要通關：「兩年沒有見客見員工，在內地做生意為香港經濟打拼的香港人；以香港為中國業務基地，兩年獃在香港，隨時被總部下令離港歸國的外國企業高管；在內地留學，兩年沒有和家人團聚的香港留學生；兩年沒有見面，分隔在深圳河兩邊的牛郎織女；還有在飛往內地航班上和我同機，因為母親突然病危，央求我協助豁免隔離的年輕人。」

梁振英表示，上述的真正持份者在香港750萬人中不會過半，但這些人是香港和內地社會、經濟關係的命脈。「過去兩年我在內地到處跑，發現一個令我十分擔心的現象，由於香港和內地人員的往來基本上隔斷，從前依賴香港提供金融、貿易和專業服務的內地客戶，已經在內地找到替代供應者。長此下去，香港死得。」

他批評，路人甲路人乙不是持份者，「有些路人還想靠害」，認為公共決策首先要考慮持份者的境況，權衡利弊要看全香港的利弊，長期不通關，總有一天是全香港埋單。