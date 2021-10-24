通關｜梁振英：緊急時期要有強制思維　抗疫遇平機問題可暫停法例

政府日前宣佈下月1日起，所有人進入政府大樓和辦公處所必須使用「安心出行」，剔除以往可以「寫紙仔」的做法。有關注無家者團體指無家者登記人數較七年前激增一倍至1,562人，當中觀察發現近八成沒有使用智能電話，有關做法無異於「一刀切」。

全國政協副主席、前特首梁振英今日（24日）於社交網發帖，指緊急時期要有強制思維，不能顧慮太多，又認為只要有需要，約1,200部智能手機花不了多了錢，自會有人捐助：「1,200部智能手機是問題嗎？」



社協指無家者難使用 梁：捐1,200部手機是問題嗎？

梁振英指，防控疫情的政策措施必然有強制性，西方國家的封城措施就是強制性的，「『背離民意』，沒有公投，人民沒有選擇餘地，因為這不是正常時期，這是緊急時期，不能用正常時期的一套來應對緊急狀態，否則死得。」他指，就防疫措施問題，有人把平等機會委員會也請出來，這正是其數日前提到「爺孫騎驢」寓言故事中的「路人甲和路人乙」問題，認為在緊急情況下，「如果兩爺孫一齊騎上驢背是為了逃離災場，還要請示防止虐畜會嗎？」

他強調，緊急狀態下要有緊急思維，「如果防疫抗疫措施真的造成平等機會問題，就請立法會連夜三讀通過將有關法例暫停實施就可以了。

梁振英指，社區組織協會昨日去信政府，回應使用「安心出行」軟件問題，指本港約有1,200名無家者沒有智能手機，「希望政府能協助無家者在有緊急需要下用公共設施」。他認為：「買1,200部智能手機要花多少錢？工商界出錢鼓勵市民接種疫苗，相當慷慨，有地產商連住宅單位也捐出來了，1,200部智能手機是問題嗎？」

指防疫措施不可能有全民共識

梁振英認為，大家既要認識早日通關的重要性；同時也要認識到，在香港有相當一部份人對通關不通關沒有任何感覺，甚至有一批人因為政治立場，反對香港和內地恢復正常往來，「因此促成通關的防疫抗疫措施必須是強制性的，有強制才可以全覆蓋，全覆蓋才可以堵塞漏洞，堵塞漏洞才可以通關。在制定防疫抗疫措施一事上不可能有全民共識，我們不能等。」

他嘲道：「路人甲路人乙不騎驢，也沒有自己的驢，兩爺孫（寓意政府）聽得太多、想得太多，驢的正常功能被廢了。」