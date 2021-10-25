麥美娟智庫倡外判招標加「社會價值」準則　解決勞工權益被剝削

由工聯會立法會議員麥美娟擔任召集人的智庫「治港新政」，今（25日）就公共採購制度召開記者會，建議政府成立「採購社會價值諮詢委員會」，把社會價值加入招標評分準則，以保障勞工權益以及公共服務質素。



陸頌雄：外判項目被壟斷 擴貧富差距

工聯會立法會議員陸頌雄指，現時政府奉行「價低者得」原則，外判項目往往被數間公司壟斷，損害勞工權益，亦擴大貧富差距。工聯會九龍東總幹事鄧家彪鄧家彪指，部分外判公司的採購價格雖低，但質素參差，政府用於公共服務及外判的開支不少，質疑資金是否用得其所。

引入社會價值到審計評分準則

「治港新政」建議，引入評估社會價值機制於審計處，同時於財經事務及庫務局下設立「社會價值採購諮詢委員會」，邀請各方持份者，如勞工權益代表、創科環保人士、中小企業代表、法律支援人士等，把社會價值評分比重按不同採購項目作出調整。

陸頌雄認為，政府可參考紐西蘭為公共採購設立階段性的優先採購成果，鼓勵外判公司統籌思考如何改善經濟、社會，及環境福祉，以助解決貧富懸殊及勞工權益被剝削的問題。

麥美娟：要從根本制度入手紓解貧窮

港區全國青聯委員陳曉鋒表示，現時政府的採購環節沿用「先支出，後補助」，加重中小企業的負擔，建議政府提供專為中小企而設的外判合約。鄧家彪補充，政府可利用加薪抵稅等財稅誘因，鼓勵更多中小企兼顧社會責任。

麥美娟指，是次建議主要希望收窄第一次收入分配差距，又認為單靠福利作資源轉移並不能紓解貧窮，要從制度入手。她指是次社會價值採購的建議將交予財庫局並約見相關人員，期望建議獲採納。