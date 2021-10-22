政圈風聲｜麥美娟料轉戰選委會　工聯會悍將傳接棒保新西命脈

立法會換屆選舉提名期月底展開，新選舉制度下，建制派幾可肯定囊括大部份議席。據悉，建制出戰人選本周明朗化，各建制政黨開始積極部署及籌備選舉工作。

據了解，工聯會出戰人選將有一輪調動，其中勞工界立法會議員陸頌雄或接捧地區直選議席，落戶麥美娟「地頭」出戰新界東南。至於原為新界西立法會議員的麥美娟，預料將轉戰選委會議席。

對於是否轉戰地區直選，陸頌雄接受查詢時表示，暫時賣個關子。他又指，一直與工聯會梁子穎在地區合作，於新界西北、西南等舉辦地區活動，強調任何事情都要待月底大會後再有公佈。



勞工界議員「家規」不能連任 陸必須循他途出戰

根據工聯會「家規」，兩名勞工界議員只能做一屆，要繼續擔任議員必須轉戰地區。工聯會原有兩名勞工界立法會議員，不過隨何啟明加入「熱廚房」擔任勞福局副局長，現時只餘陸頌雄一人。

消息指，陸頌雄或將轉戰地區直選，落戶麥美娟經營多年的荃灣、葵青區出戰，有指陸頌雄近日已頻頻在該區擺街站，舉辦地區活動等，但消息稱仍待最終拍板。政界推測，若陸頌雄接棒出戰直選，麥美娟或會轉戰有40席的選委會界別出選。

梁子穎、黃國料選勞工界 黃國健「再坐一會」轉戰選委

至於勞工界方面，工聯會去年原計劃派出葵青安蔭區前區議員梁子穎，以及理事長黃國出選。據悉，有關安排暫不會有變動。曾有意見認為，由於過去兩屆工聯會勞工界議員，均由地區出身人士擔任，反而欠缺工會代表，故這次由黃國出選是合適人選。

另有傳多名議會老將亦被挽留坐鎮，已任三屆九龍東立法會議員的黃國健，早前曾表明退下火線，但有指他將「再坐一會」，並且轉戰選委會界別。至於九龍東的地盤，則交由前離島區議員鄧家彪接手出戰。

據了解，已任三屆九龍東立法會議員的黃國健將「再坐一會」，並轉戰選委會界別，至於其九龍東的地盤則交由離島前區議員鄧家彪接手出戰。（資料圖片）

工聯會本月29日開理事會 決定出戰名單

工聯會現屆原有5個立法會議席，在何啟明加入政府後餘下4席，根據換屆選舉最新部署，預料工聯會的議席亦隨之增加。不過在選舉改制後，整體議席增至90席，故工聯會的議席比例未有大變動。工聯會將於本月29日召開理會事，屆時將決定出戰名單。