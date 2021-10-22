建制智庫提三方向改善管治　麥美娟倡各政策局擴大外聘幕僚團隊

智庫組織「治港新政」發起人兼立法會議員麥美娟及成員陳穎欣，提出政府改善管治的三大方向，包括政策局架構重組、增加問責官員的幕僚團隊，以及優化創新辦架構。



麥美娟表示，大致認同《施政報告》中的重組方向，例如分拆運房局，由交通運輸局專注處理交通及物流業發展事宜。「十四五」規劃明確香港作為航運中心地位，以往架構之下運房局官員難以全面推進運輸政策，因此分拆是可取方向。

至於房屋部份，麥美娟認為可與發展局合併，以專注處理房屋問題，至於發展局旗下的工務範疇則抽出並與環境局合併。麥美娟認同成立文化體育及旅遊局，讓香港成為中外文化藝術交流中心。

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倡勞福局設人力資源管理專員

至於本港人力資源規劃，包括吸納人才策略等，現時由勞福局的一個分科負責，麥美娟認為應提升相關部門的職能，在勞福局設立人力資源管理專員，專門負責人力資源規劃。

麥美娟提倡問責官員增加幕僚團隊，指現時局長辦公室團隊中不少人是負責事務、行政工作，但欠缺協助研究、收集民情的人手。她說現時有政策局以非公務員職位請研究助理，認為應制度化組成團隊，跟進由收集民意到政策落地後的宣傳。

建議創新辦增智囊角色收集民意

2018年中央政策組改組為創新辦，「治港新政」認為失去了收集民政、政策研究等智囊團和心戰室的功能。陳穎欣表示，創新辦部份工作並不理想，例如《施政報告》的公關工作和保就業的執行工作等。

陳穎欣建議加強創新辦智囊幕僚的角色，定期做民意調查及長遠規劃香港發展路向，而負責宣傳、研究的副總監和助理總監職位可提供非公務員職位，以吸納更多人才。