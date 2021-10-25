國安法｜國際特赦組織關閉香港辦事處　保安局稱指控與事實不符

國際特赦組織今天（25日）公布，將會於本年底前關閉位於香港的兩個辦公室，該組織主席Anjhula Mya Singh Bais解釋，決定與港區國安法有關，指港區國安法實施後，人權組織不可能在香港自由地運作，亦難以在無懼受到政府報復下繼續工作。

保安局回覆查詢時表示，任何指《國安法》侵蝕自由的指控與事實完全不符，重申國安法訂明，香港特區維護國家安全應尊重及保障人權，亦需依法保護居民根據《基本法》、《公民權利和政治權利國際公約》及《經濟、社會與文化權利的國際公約》適用於香港有關規定享有的權利和自由，包括言論、出版及結社自由。



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國際特赦組織今天發出新聞稿，指該組織的本地辦公室會於10月31日關閉，該辦公室本身負責人權教育工作；負責在東南亞地區做研究、倡議工作的區域辦公室就會於本年底前關閉，並轉到亞太區其他辦公室。

國際特赦組織主席Anjhula Mya Singh Bais解釋，決定與港區國安法有關，指港區國安法實施後，人權組織不可能在香港自由地運作，亦難以在無懼受到政府報復下繼續工作。她稱，香港本來長期都是國際公民團體的理想基地，但最近針對本地人權組織和工會的行動，反映政權希望除去香港異見聲音，在如此不穩定環境中，國際特赦組織難以運作。

2020年6月19日，國際特赦組織香港分會及其他團體到中聯辦示威，要求叫停港區國安法立法。 （資料圖片／高仲明攝）

保安局：執法行動與政治立場、背景或職業無關

保安局回覆查詢時表示，任何指《國安法》侵蝕自由的指控與事實完全不符，重申國安法訂明，香港特區維護國家安全應尊重及保障人權，亦需依法保護居民根據《基本法》、《公民權利和政治權利國際公約》及《經濟、社會與文化權利的國際公約》適用於香港有關規定享有的權利和自由，包括言論、出版及結社自由。

發言人強調，執法部門根據證據、嚴格依照法律，並按有關人士或單位的行為採取執法行動，與政治立場、背景或職業無關。