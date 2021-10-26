財委會延任一年批3278億　陳健波：個別官員冇乜進步、支吾以對

立法會財務委員會今日（26日）召開年結記者會。財委會主席陳健波表示，2020至2021年度，共召開48次會議，時數約127小時，批准的項目達120項，是本屆立法會最多，獲批出項目涉及承擔額共約3,278億元。



陳健波以「苦盡甘來」以及「仿如隔世」形容今年度的工作，指反對派離開議會後拉布絕跡，不用再吵吵鬧鬧和被人攻擊，審議效率大幅提升。他又和副主席陳振英「互笠高帽」，互相稱讚對方有資格做財委會主席。



平均每小時批25.81億

陳健波表示，財委會今個會期運作順暢，善用會議時間，取得豐碩成果之餘亦充分發揮把關角色。

他報告指，今個會期舉行48次會議，時數約127小時，批准的項目達120項（包括63項工務工程建議、27項非工務工程建議、30項人事編制建議），是本屆立法會最多；審議一個項目平均只需46分鐘 遠較上個會期的2小時24分鐘少。獲批出項目涉及承擔額共約3,278億元，即平均每小時批出約25.81億元。他指，如撇除今個和上個會期批准的防疫抗疫基金緊急撥款比較，本會期批准的撥款額是本屆立法會最高。

陳健波強調，雖然整體審議時間減少，但基於已沒有拉布，財委會可以更有效發揮職能，以審慎理性的態度考慮撥款申請，在公眾關注的項目，如中部水域人工島相關研究，經多次提問後，須7小時討論才完成審議，不像以往般要花大量時間處理規程和秩序問題。「就唔應該咁表面去睇個（審議）時間長短。」

批有官員不熟書：「有啲人都係冇乜進步」

會上，陳健波亦批評冇部分政府官員「唔熟書」。他指，在今個年度官員整體而言「我覺得係有啲進步嘅，但都好睇個別官員，有啲人真係答得好好，但亦都有啲人係冇乜進步。最令人難以理解嘅係，明明有啲官員係負責某一個項目，可能個議員剩係睇文件都發現問題而佢又無法應付到，我就覺得佢係不稱職嘅。」他表明，日後立法會少了政治鬥爭，議員提問的質素會更高，如果仍是這樣遊花園、支吾以對，解答不到同事的問題，議員沒有那麼容易接受。「明明個官員就帶咗一大隊人嚟，但佢又唔去問身邊啲人，咁有咩意義呢？」

被問到具體例子和官員身份，陳健波笑指：「好多我都即場同佢哋講過喇，或者你睇返紀錄啦。」不想具體點名。

陳健波以「苦盡甘來」和「仿如隔世」，形容作為財委會主席6年的感受。「最差嗰個時候真係非常差」，試過連續兩三天，每天開8小時會議，選主席期間，一個人要面對廿多人的攻擊，「好多時會令你覺得啲嘢係唔應該咁發生」；他又坦言「冇諗過而家會咁順利，真係變化太大」。

於記者會最後，陳健波不忘與陳振英「互笠高帽」。陳振英先表示，財委會是重要的委員會，需要有經驗和公信力的人出任主席，提到「如果波哥又參選，到時又願意留任，我相信大家都會支持嘅，我都好樂意同波哥合作」。陳健波也回敬：「陳振英議員太客氣喇，我覺得佢做咗咁多年財委會副手呢，其實佢係絕對有經驗有能力，佢係好心思慎密，最惡劣情況下佢都能夠揮灑自如咁去處理，佢都係好好人選嚟嘅！」