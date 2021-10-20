劏房租管︱立法會大會三讀通過　加租上限10%　刊憲後3個月生效

立法會今日（20日）召開大會，恢復二讀實施劏房租管的《2021年業主與租客（綜合）（修訂）條例草案》，以及引入海外醫生的《2021年醫生註冊(修訂)條例草案》等。

至傍晚《2021年業主與租客（綜合）（修訂）條例草案》三讀通過，有37票贊成，兩票棄權。



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陳帆指聆聽議員發言感沉重惟心靈得洗滌，因議員開心見誠提出意見。（張浩維攝）

二讀通過劏房租管 田北辰謝偉俊投棄權

【18:08】運輸及房屋局局長陳帆在二讀總結發言時，表示由下午二時起聆聽議員發言，感到心情沉重但心靈得到洗滌，因議員開心見誠提出意見。陳帆強調，政府一直關心劏房住戶，指條例草案立法時最困難是定義分隔單位和制定限制範圍，相信條例實施後可為劏房住戶提供合理保障。

陳帆稱，理解有議員關注草案並無設起始租金，也擔心有業主在條例通過前先加租，抗衡劏房租管。他指出，設立起始租金須考慮不同劏房的特徵，個別劏房的租金水平受不同因素影響，在同一劏房內的不同分間房，也因一籃子因素有差異。由於現階段未掌握劏房數據，無法客觀、公平制訂起始租金，因此在當下制訂起始租金並不可行。

立法會在下午六時二讀表決，以39票贊成、2票棄權大比數通過，其中田北辰和謝偉俊投棄權案，立法會隨後成為全體委員會處理修正案並三讀議案。

麥美娟促市區建過渡房

【17:00】工聯會麥美娟指，是次修例無法完全解決問題，因沒有設起始租金，但總算是一個開始。麥美娟強調，劏房是香港貧富差距問題，短期內增加土地房屋是「王道」，但認為不能再以房屋署的方法建屋。她又提到不同意若房委會「起樓慢」便要罰錢的建議，形容向房委會罰款只是耗用公帑，反問「你罰晒佢啲錢，唔通唔俾錢佢哋起屋」，強調應加快和簡化建屋程序。

麥美娟又認為，政府應在市區興建過渡房屋，而非單靠在「山卡啦」、「冇雷公咁遠」建過渡性房屋「交數」。

石禮謙：市場機制無法運作便要干預

地產及建造界議員、經民聯石禮謙形容，是次辯論是本屆立法會最有意義，讚賞回歸24年以來，陳帆「敢行一步」處理劏房租管。他同意麥美娟指劏房問題不只是房屋問題，而是貧富距離問題，「所以國家先話要共享富裕」。石禮謙認為，條例草案雖只是「幫到一小步」，但已是很大意義。石又指九龍區有很多無良劏主業主「趁火打劫」，提到他在市區重建局擔任公職十六年，清理過劏房逾千間。

石禮謙強調相信自由市場機制，但認為當市場無法運作，政府便要干預，強調自由市場就是要共享富裕，讓市民過得有尊嚴，希望資本主義社會變得「有良心」。

李慧琼稱任土瓜灣區議員逾廿年，見證該區劏房由少變多、由多到濫。（張浩維攝）

陳帆：草案不阻重建步伐 難客觀合理安排起始租金

【19:00】運輸及房屋局長陳帆指，理解石禮謙修正案是希望確保市區重建步伐，令重建不受劏房租管草案影響，稱完全同意其出發點，但強調即使草案獲通過，也不會影響或凌駕《土地（為重新發展而強制售賣）條例》，又指若有人有意購買某地段申請重建，也不阻礙購買地段者與租戶就提早退租作商議。

謝偉銓指，在規管劏房租金加幅上，政府以私人住宅租金指數作標準，但在制訂起始租金上，政府以劏房類型五花八門、無數據為由，拒絕制訂起始租金，他斥有關做法自相矛盾、自打嘴巴和道理太牽強。

陳帆澄清，在草擬條例草案的過程中，若在沒有客觀、公平及合理的安排下制訂起始租金，屬不可行。他舉例指，在同一單位、面積相同的兩間劏房，租金卻因是否「望窗」、有否安裝冷氣等設施出現很大差異。

李慧琼稱「國家都睇唔過眼」劏房問題

【16:00】民建聯主席李慧琼稱，她在1999年起已在土瓜灣擔任區議員，形容當區是全港其中一個最多劏房的區域，又指自己在當區服務超過20年，見證劏房由少變多、由多到濫。她指，因社會對劏房有需求，加上租金吸引，令劏房數量有增無減。李慧琼形容，劏房是本港「黑暗可悲的一面」，認為政府長期不作為令情況失控，指政府為此情況負責。

李慧琼反問，何故近期告別劏房議題成為熱話，正因「國家都睇唔過眼」，因此國家也要提出告別劏房籠屋，形容劏房問題已「唔止係香港問題，係連就國家都關心。」不過她指出，造成當前問題是基於「歷屆政府都唔想理（劏房）」，並非完全是陳帆的責任，並讚陳帆已「出咗力」，指他在任內提出劏房租管、增加五千個過渡性房屋單位。李慧琼促請政府盡快研究設劏房起始租金，「唔好今天（通過劏房租管）之後就停止工作當交差」。

葛珮帆：外國勢力利用港人怨恨變「行動」

民建聯葛珮帆稱，立法會要審議制訂劏房租管法例「好醜」，因香港作為一個富裕城市，竟有二十萬多人住在籠屋、劏房，又指年青人因公屋輪候、「上車」等問題，令他們埋怨香港，「佢哋點樣唔怨政府呢？」又指怨氣令社會動蕩不安、人心不穩，對政府怨氣便會很容易被人利用，因此在這段時間，外國勢力借助一些小矛盾，將香港人對政府的「怨」變為「恨」，再演化為「行動」，若無法解決這個深層次矛盾，「永遠最弱勢嘅市民、群體都係會仇恨政府」。

【15:40】柯創盛指，運房局局長陳帆早前在電台稱，業主不會在法案生效前提早加租，又指業主是「正常做生意」。柯創盛引述基層住戶評論指，劏房是未入則而改建規劃，而住戶很多時都被壓搾，包括濫收水電費，因此要求要有租務管制。

柯創盛強調會有不少無良業主在過渡期加租，引起不少基層市民擔心，希望適應期不要長過3個月。

柯創盛希望草案通過時加強執行，要加強監管、宣傳，讓業主知道政府不是無牙老虎。至於無設立起始租金，柯創盛直言失望，強調劏房住戶議價能力低，要求業主自律但經常事與願違。

柯創盛亦提出要增建資助房屋，以釋出訊息讓業主知道政府會有持續供應。

【15:30】容海恩質疑為何政府要在最後階段才將加幅上限由15%下調到10%，指15%是全港房屋市場的數字，但劏房情況不同應該要有另外定義，因目標是要幫助劏房戶。她認為10%已經是高，如果可以下降就更好。

至於政府曾表示加租幅度太低會影響業主出租意欲，容海恩指劏房租金已經高，就算上限15%甚至10%亦不會阻礙出租意欲。

容海恩亦指屋宇署已經有明確劏房定義，比現時條例草案更清晰，如條例劏房定義不明，會讓劏房戶得不到應得的保障。

容海恩亦建議要有登記制度，讓政府可以從其他方面幫助住在惡劣環境的劏房戶。

田北辰指租管方案已經「走樣」，預告將含淚棄權。（張浩維攝）

【14:27】田北辰憶述自己早於2017要求設立劏房租管，到2020年政府成立小組研究，但現時的方案已經「走樣」，自己要收回「成功爭取」四字，預告自己將含淚棄權，批評沒有起始租金並非租管，因為業主每次租約期完結都可以無限制重訂租金，直指租管形同虛設。

【14:10】立法會恢復審議劏房租管的《2021年業主與租客（綜合）（修訂）條例草案》，法案委員會主席鄭泳舜發言，指政府較早前已接納法案委員會建議，將列明不會規管正常住宅單位的分租房；並會收緊劏房續租管制，加幅上限由15%下調至10%。然而，當局拒絕在現階段訂立起始租金，因為全港有約11萬分間單位，劃一標準並不可行，擔心會惹來業主及租客間糾紛。