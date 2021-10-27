蔣麗芸黑色旗袍全場驚艷　葛珮帆拍爛手掌｜ 政壇諸事町

今日是本屆立法會最後一次大會，議員發表的告別議案都花盡心思，總結過去幾年工作的感受。就在會期最後會議這一天，民建聯議員蔣麗芸來個「先聲奪人」，以一襲旗袍令全場驚艷，未發言已博得一輪掌聲，一時成為焦點。



蔣麗芸今日悉心打扮，黑色旗袍衣襟繡上數隻拍翅飛舞的蝴蝶，與平日打扮大不同，引來全場掌聲，坐在她後方的黨友葛珮帆更是「拍爛手掌」。

蔣麗芸發言時指，她在議會的9年生涯收穫豐富，讚揚政府官員勤奮、「為香港好」，只是近年因政治問題令工作和政策無法推進。

引周潤發對白辯護：我大聲講嘢唔代表我無禮貌

蔣麗芸又自言：「雖然我Ann（蔣的洋名）講嘢好大聲，質問官員時唔客氣」，但她引用演員周潤發的經典對白「辯護」，「我要套用周潤發嘅一句電影對白，我講嘢不嬲都係咁大聲，但我大聲講嘢唔代表我無禮貌」。她指立法會日後再無反對派「攪攪震」，希望政府推進政策時可加強協調和簡化程序，希望下屆議會運作順暢，她亦感謝立法會上下用心服務「我哋個個咁有性格嘅議員」。

未知是否蔣麗芸一身裝束太震撼，自由黨易志明在告別議案發言時臨場爆肚，提到蔣麗芸在會議廳現身時全場起哄。