政壇諸事町｜建制KOL「華記」成立反對林鄭連任群組　有1.5萬成員

特首選舉將於明年3月舉行，行政長官林鄭月娥自然是政界談論的人選之一。而2019年修例風波，無可避免會成為林鄭任期的爭議點，社會對近年政治動盪。



社會對於林鄭月娥應否爭取連任有不同意見，其中著名建制派KOL「華記」楊官華在YouTube宣佈成立「反對林鄭連任大聯盟」，相關私人群組現有約1.5個成員。



指林鄭表現似宣佈自己爭取國安法 令他反感

「華記」稱，自己與內地朋友討論時說，兩年前大家一樣支持林鄭，但經過這兩年看不到林鄭有甚麼成果，香港過去4年「大倒退」，又指林鄭曾表明現屆政府不為《基本法》23條立法是「死罪」。他表示《國家安全法》是中央給香港的法律，過程中是立法會議員何君堯大力推動，又稱林鄭一直不贊成推動，而林鄭事後表現似告訴外界「好像《國家安全法》是林鄭月娥爭取返嚟」，令他很反感。

「華記」又批評林鄭面對「五眼聯盟」壓力時不夠強硬「要有承擔，有作為，你唔係打工呀嘛」。

至於修例風波，「華記」說林鄭「想邀功」推動逃犯條例修訂，錯判形勢「搞到民不聊生」。他又認為香港司法大倒退，「無論黃絲藍絲，大量冤獄」，指在修例風波中林鄭有很多失民心的事。

他說，在反對林鄭連任一事自己無任何利益，成立「反對林鄭連任大聯盟」，希望林鄭不再連任，而去做國家領導人，「CY（梁振英）落返嚟做就最好啦」。

資料顯示，原名為「華記正能量情報交流組織」Facebook私人群組近日改名為「反對林鄭連任大聯盟群組」，有接近1.5萬名會員，除了華記還有另一名管理員。該群組的相關資料顯示，「希望國家領導人看清楚林鄭月鵝過去4年的所作所為，不能錯判形勢，如果林鄭再做多一屆特首，香港好難會和諧、穩定、繁榮」，又表示支持有能力領導人如CY（梁振英）、鄧炳強、李家超等「民心所向的有識之士」帶領特區政府施政。