立法會告別｜梁君彥：過去5年驚濤駭浪　每名議員皆符五個善於

立法會今日（27日）舉行本屆最後一次大會，辯論由內會主席李慧琼動議的「告別議案」，多名議員「盡訴心中情」。立法會主席梁君彥指，立法會過去5年歷盡驚濤駭浪，讚揚議員沒有忘記從政初心，並迎難而上，議會亦終於回歸理性務實。他認為，現場所有議員都符合港澳辦主任夏寶龍提到的五個「善於」特質。



▼建制派議員在會議廳大合照▼



2008年以來首次沒有法案因會期完結而失效

議員下午逐一就告別議案發言，建制派「班長」廖長江指，反對派議員離任令立法會回復理性辯論及效率；民建聯主席李慧琼則說，建制派有時可謂「有辱無榮」，期望行政機關日後與議會內的政黨，建立「有辱有榮」的執政聯盟關係。告別議案最終在議員舉手贊成下通關。

梁君彥總結時表示，聽完議員感受，一幕幕情景在腦海浮現，令他感觸良多。他說，立法會延任的這一年共通過47項法案，多過平常會期的1倍，包括固體廢物收費等曾經「難產」的法案，是2008年以來首次沒有法案因會期完結而失效。

梁君彥提到，港澳辦主任夏寶龍提出良政善治的五個「善於」，即善於在治港實踐中全面準確貫徹「一國兩制」方針，善於破解香港發展面臨的各種矛盾和問題，善於為民眾辦實事，善於團結方方面面的力量，以及善於履職盡責，認為議員都有五個「善於」的特質。

他感謝立法會秘書處所有同事，稱有人認為立法會保安協助建制派打壓其他同事，實情只是履職盡責，又說如果不是秘書處的服務，他們「連水都無得飲」。

大會最終晚上約7時結束，一眾議員在會議廳內大合照留念，擺出多個姿勢，包括豎起拇指及揮手等，唯一非建制派、早前宣布不連任的醫學界陳沛然不在現場。