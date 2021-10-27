林鄭閉門批建制倡獨立調查應道歉　田北辰反問：修例係點搞出嚟

立法會日前舉行惜別晚宴，特首林鄭月娥率領司局長出席，據聞林鄭在閉門環節致辭時重提2019年反修例風波，指自己當時很大壓力，好多人覺得她做錯，幸好自己夠堅定挺過去，又批評當日有建制派提出成立獨立調查委員會，今日應該向警隊道歉。

曾提出獨立調查的實政圓桌立法會議員田北辰接受查詢時表示，當日支持獨立調查是想調查外國勢力有否參與，亦希望透過調查還警隊公道，批評林鄭說法片面、思想狹窄，「當年有好多人都提出獨立調查，而家都成為愛國愛港的選委。」

田北辰對林鄭在惜別晚宴期間，提出這番言論感到詫異，反問「如果有一個人最需要同全香港市民道歉，嗰個人未道歉。嗰個人應該向全香港市民，包括警隊、甚至乎中央，佢都應該諗諗道歉，大家諗下修例風波係點樣搞出嚟架呢。」



▼立法會惜別晚宴情況▼



林鄭多謝3個男人

第六屆立法會任期結束，立法會周一舉辦惜別晚宴，主席梁君彥宴請特首林鄭月娥、行會成員、司局長等人出席，設有傳媒採訪環節，梁君彥致辭時指本屆立法會經歷「甜酸苦辣鹹」，更引用歌手姜濤歌曲歌詞「天給我磨練也好，我未敢辜負」，鼓勵官員和議員即使感到辛酸，也可當作磨練。

不過原來好戲在後頭，林鄭月娥在閉門環節大談過去幾年經歷，憶述反修例風波時，最大壓力來自身邊同事，當時她受很多批評，不同人亦給予不同建議，有部分建制議員提倡成立獨立調查委員會，調查警方執法，但幸好自己夠堅定未有應允，指相關議員應向警隊道歉，之後又語帶雙關稱：「訓覺嘅議員都做到嘢。」

據聞，林鄭席間亦多謝3個男人，即先生林兆波及兩名兒子，給予無限支持和信任，提到兒子在網路上受攻擊，但亦沒有問她是否有做錯。

「喺一個惜別晚宴突然之間提出啲咁嘅野，如果有一個人最需要同全香港市民道歉，嗰個人未道歉，嗰個人應該向全香港市民，包括警隊、甚至乎中央，佢都應該諗諗道歉，大家諗下修例風波係點樣搞出嚟架呢。」 立法會議員田北辰

田北辰：林鄭是否質疑張曉明？



2019年11月，田北辰建議政府先承諾會在暴力衝突平息後，成立獨立調查委員會，認為有法定權力的獨立委員會才能找到真相，包括個重大事件如7.21元朗事件。

田北辰今日（27日）表示，當初支持獨立調查是想調查外國勢力有否參與、示威者物資等，亦希望透過調查還警隊清白，令他們不要蒙白受屈，「成個反修例事件，我未見過警察主動打人......好多警察都俾人問候祖宗十八代，只有死忍」，但可能有極少數警務人員涉嫌違規，進行獨立調查是希望令警察不再處於政治狹縫之中，「所有方面都要查，先叫獨立調查，當時可能最多人想調查721事件。」

他批評林鄭說法片面及標籤化、思想狹隘，「當年有好多人都提出獨立調查，而家都成為愛國愛港的選委」。他又提到，2019年8月時任港澳辦主任張曉明曾在深圳會見建制派，當時他對獨立調查的回應是「現非合適時機」，沒有完全落閘，反問林鄭如今是否質疑張曉明的說法。

林鄭早前跌傷右手，內會主席李慧琼代表議員送上慰問卡。（資料圖片）

建制稱林鄭或「官到無求」

有建制中人認為，林鄭可能已經「官到無求」，知道自己不會連任，才選擇在此場合發表惹火言論，不相信是她一時口直心快。他形容林鄭言論「得罪好多建制派」，此時「秋後算帳」亦無意思，批評她沒政治智慧。