政圈風聲｜建制功能界別互撼　自動當選勢減　何俊賢鬥自己助理？

立法會選舉提名期本周六（30日）開始，民主派參選者寥寥可數，但不代表建制派參選人「坐定粒六」自動當選。據了解，有關方面希望增加選舉競爭性，近期向各功能界別傳達訊息，希望各界別最少有兩人參選，部分回歸後從未有競爭的界別可能出現「零的突破」，例如進出口界、商界（二）。不過，部份界別難以覓得「建制B隊」參選，需在業界安排相熟人士出戰，其中漁農界議員、民建聯何俊賢更可能跟自己的議助對壘。



現任漁農界立法會議員何俊賢。（資料圖片）

「零票議員」難復再

上月選舉委員會選舉，多個界別在無人競爭下自動當選，有競爭的界別亦不少是臨尾「凸章」。12月舉行的立法會選舉，20席地區直選、40席選委會界別，幾可肯定要投票分勝負，而由建制盤踞多年的功能組別議席，據聞亦要增加競爭性，炒熱選舉氣氛，各個功能組別至少要有兩人或以上參選。

其中，中華出入口商會所屬的進出口界，一向由協調產生代表，回歸後6屆立法會均只有1人報名並自動當選。業界人士指，已任4屆議員的民建聯黃定光料退下火線，由全國政協委員黃英豪接棒，但他未必可「躺平」當選，業界傳出他會遇上對手挑戰。不過，有業界人士直言，派出的「副選」其實是陪跑居多，但兩者實力又不能太懸殊，要覓得願意落場的人選，亦非易事。

至於功能界別亦有類似情況，其中漁農界現任議員何俊賢料爭取冧莊，他過去兩屆均以壓倒性姿態勝出，據業界人士指，漁農界本來沒太多人有興趣挑戰，但由於有新指示，最近傳出漁農界選委崔景恒參選。不過，業界透露崔景恒其實是何俊賢的立法會議員助理，如兩人對撼亦可算是「奇景」。

翻查紀錄，崔景恒是現任漁農界選委，身兼香港漁民青年會主席、新界青年聯會副主席，從事漁農政策研究多年，曾撰文提出香港可參考日本豐洲市場，將香港漁市場發展成捕撈、批發、零售、飲食和旅遊於一身的觀光漁業模式。

金融服務界有睇頭

要說競爭性較高的界別，向來多人參選的金融服務界是其中之一。2016年選舉，經民聯張華峰力抗詹劍崙、徐聯安的挑戰獲勝，5年過去，有傳作為選委會新科「票王」詹劍崙會捲土重來參選，相信可觀性比其他界別高。