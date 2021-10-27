立法會選舉｜40席「國家隊」料允自由搏擊　現任議員有墮馬危機？

立法會選舉提名期本周六（30日）開始，大部分建制派仍在靜候佳音，特別是新增的40個選委會界別議席，由於「舉手」人數眾多，要做好協調亦頗費煞思量。綜合政界消息，今次選委會界約有60人爭取參選，料採用類似港區人大選舉的模式，在「核心名單」以外，開放一定程度競爭，更有人指轉戰選委界別的現任議員，不能「坐定粒六」，否則隨時有墮馬危機。



建制料採「人大選舉模式」

改制後的立法會增至90席，分成三個板塊，即選委會、功能界別及地區直選，分佔40席、30席及20席，選委會被視為國家利益代表。綜合政界中人指，選委會界別約有50至60人參選，涵蓋政黨、人大政協、社團、專業人士等。

有建制派以港區人大選舉作對比，認為選委會界別肯定不會是「等額選舉」，而是在「力保名單」以外，開放予建制之間自由競爭。以選委會40席來說，有人估計約30席參選人將會成為「核心內圍」，例如部份轉到選委會的現任議員，或政黨高層，其餘約10席將容許「自由搏擊」，藉此增加選舉競爭性，屆時參選人要比拼資歷、政績、背景等，才有望突圍而出。

立法會選舉12月舉行。（資料圖片）

政圈流傳「祝福名單」 難分真假

昨日（26日）政圈流傳「祝福名單」，現任立法會議員蔣麗芸、梁美芬和黃國健，均會「轉跑道」出戰選委會界別；其他盛傳人物包括港區人大代表洪為民、青年聯會主席梁毓偉、香港資訊科技聯會會長邱達根等。

部份流傳名單十分仔細，詳列各界別、各選區參選人，但有政界人士指出，每次選舉都會流出「祝福名單」，真假難辨，最好「貨比三家」，多看幾份比對。有準備「轉跑道」的現任建制議員指，在「核心名單」出現的名字可能「較安全」，其他「邊緣人士」就要加緊做功夫，爭取入圍，而即使現任議員獲安排出戰選委會，亦非代表穩坐釣魚船，個別人士甚或變成「陪跑」，笑言若有議員意外墮馬，亦可反映選舉競爭之激烈。