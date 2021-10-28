立法會選舉｜建制直選排陣曝光　民建聯區區派人　吳秋北落戶港島

立法會選舉提名期即將展開，建制派經協調後已敲定地方直選名單，兩大建制政黨民建聯、工聯會周五（29日）公布出戰人選。多名建制派人士今日（28日）獲邀到中聯辦開會，交代選舉部署，消息指民建聯九龍東議員柯創盛、新界西梁志祥及進出口界黃定光，將無緣入圍。



政圈傳出，民建聯在10個地方選區均派人參選，其中觀塘區議員顏汶羽將出任「正選」，取代柯創盛出戰九龍東（觀塘及黃大仙東南部）；港島區方面，民建聯中委、新星梁熙將出戰港島東，工聯會會長吳秋北亦同區落戶。



新界西南（荃灣及葵青）方面，民建聯陳恒鑌將爭取連任，對手包括工聯會「小花」兼KOL陳穎欣。



民記中人：柯創盛未能入局恐惹地區反彈

民建聯進出口界議員黃定光今日下午現身中聯辦，承認將退下火線，由黨友兼全國政協委會黃英豪接棒。據了解，今日尚有其他建制派出席會面，大部份人獲告知今次未能入圍。

政界近月盛傳觀塘區議會主席柯創盛被換走，不會參加九龍東直選，有傳他亦未入圍佔40席的選委會，九東一席將由青年民建聯前主席顏汶羽披甲。顏汶羽是2019年少數當選的建制派區議員，去年曾與黨主席李慧琼搭檔出選超級區議會，今次將是他首次「擔大旗」出戰直選。

有民建聯中人為柯創盛抱不平，指「柯仔」長期服務九龍東，地區工作紮實，而且熟識房屋政策，若最終連40席選委都無份，恐怕會在地區引起反彈。

民建聯新星梁熙空降港島東

民建聯今次有多名新人參選，包括中委梁熙，消息指他將空降港島東直選。梁熙最近與容海恩拍檔主持網上英文節目，亦有在民建聯發表「認識國家發展、講好中國故事」倡議書記者會中出現。另一民建聯中委李世榮，則會出戰新界東南。

梁熙（左）與容海恩（中）拍檔主持網上英文節目。（梁熙Facebook）

工聯會郭偉强「翻閹」勞工界

至於被稱為「超級愛國者」議席的「港區人大代表、政協委員及全國性團體代表界」，據悉極大機會由港區人大代表兼民建聯副主席陳勇出戰。

工聯會方面，參戰名單亦已大致敲定，會長吳秋北在港島東參戰；鄧家彪出選九龍東；前區議員陳穎欣將出戰新界西南；現任議員麥美娟將參選選委會，港島區議員郭偉强則會「翻閹」勞工界。

民建聯參選名單（部分）



地方直選：

港島東（東區及灣仔）：梁熙

港島西（中西區、南區及離島）：陳學鋒

新界北（北區及元朗區西北部）：劉國勳

新界西北（屯門及元朗區東南部）：周浩鼎

新界西南（荃灣及葵青）：陳恒鑌

新界東北（大埔及沙田區西部）：陳克勤

新界東南（西貢及沙田區東部）：李世榮

九龍東（觀塘及黃大仙東南部）：顏汶羽

九龍中（九龍城及黃大仙西北部）：李慧琼

九龍西（ 深水埗及油尖旺）：鄭泳舜



功能組別：

進出口界：黃英豪

港區人大代表、全國政協委員及全國性團體代表：陳勇

漁農界：何俊賢



選委會：

張國鈞

葛珮帆

