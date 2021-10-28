立法會選舉︱盛智文擬參選日內決定　未定跑道：要考慮時間投入

立法會換屆選舉提名期周六（30）展開，為期兩周，新選制下議席數目增至90席。在傳統民主派缺席下，外界關注建制陣營如何佈局，又有何「新面孔」摩拳擦掌準備入閘。蘭桂坊集團主席盛智文表示正考慮參選，「現階段不會說不、但亦不斷言去馬，未來幾天將有最終決定。」他解釋不會拖拉太久，因為若果參選，須把握時間嘗試爭取提名。



至於屬意哪個界別，他指無論是地區直選、功能組別、抑或選委會界別，自己都符合參選資格，並無偏好：「所有界別都是代表香港人，服務市民，無話地方選區（直選議席）就一定代表性強一點。」



參選決定不容易 須思考可否帶來轉變

盛智文接受《香港01》查詢時坦承可能參選，正在考慮階段，「仍有時間考慮，提名期去到11月12日，但我這幾日會有決定，如果選，到時會對外宣布。」他稱除要考慮有否時間投入，也要認真對待入到議會應有的擔當，「不是一個容易的決定，讓我想想，再下一個妥當的決定。」

盛智文解釋，考慮參選是因為立法會制度有變，「愛國者治港」確立後有望幫到香港、改善市民生活。他稱市民對住屋等問題非常不滿，自己也要想想入到議會，能否推動轉變。

強調不曾入政黨 三跑道均服務港人

新制下立法會分為三大板塊，直選、功能組別及選委會界別，盛智文稱會通盤考慮，沒有偏好將循哪個板塊出選。不過，他笑稱自己是選委會的一員，但參選不會限死在選委會界別，「三個板塊皆有利弊，而且我不屬於任何黨派，所以我都會考慮。」

他說不止直選議席，所有界別議員都要服務香港人，而選委會界別的特色是與國家連繫較為緊密，又稱「大家都要明白國家好，香港才會好，過去一段時間，大家都眼見，無人會想複製美國那一套。」

參選與否均屬自己決定

盛智文在新民黨10年前成立之初，曾經出任該黨顧問；到2015年，湯家驊以智庫定位創辦民主思路，也對外表明盛智文將加盟擔任榮譽顧問。盛智文表示，自己從無加入過任何政黨，指湯家驊、葉劉淑儀都是自己好朋友，「（今次）同好多人都傾過（參選意向），好的方面、壞的方面，他們都有講將會做甚麼。」

至於會否就著參選與其他黨派協調，盛智文強調，參選只會是自己決定。