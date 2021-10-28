立法會選舉建制部署敲定！個別獲邀開會　田北辰轉區、黃定光交棒

立法會選舉提名期本周六（30日）展開，外界關注建制派排陣，經協調後大部分席位已敲定出戰人選。有建制派今日（28日）現身中聯辦，其中民建聯議員黃定光在會後承認將退下火線，交棒予全國政協委員黃英豪。



黃定光：想了解當局對自動當選意見

《香港01》今早報道，有關方面希望增加選舉競爭性，除了地區直選、選委會界別，30席功能界別亦要做到「組組有競爭」，減少自動當選，其中已任四屆議員的黃定光會交棒同屬民建聯的黃英豪，但業界需尋覓多一人出戰。

黃定光下午5時許離開中聯辦，他稱原定去年由黃英豪參選進出口界，惟立法會延任一年，故這次希望了解在新選舉制度下的安排。他稱，主要希望了解當局對自動當選的意見、是否需安排其他適合人選參加選舉。他引述對方指希望香港各級選舉，市民的參與度愈高愈好，「唔係話某個人要自動當選，唔能夠畀佢有競爭，好似造成欽點咁，如果有人參選佢哋都好歡迎。」

他強調中央歡迎有競爭選舉，一切順其自然地進行，同時亦尊重中華出入口商會的意見，看看會否有會員有興趣參加。他稱今次會面並非臨時約見，早前已約好，未知當局今天有否約見其他建制派。

民建聯周五公布名單 陳勇料選人大政協界

各大建制政黨料未來幾日公布參選名單，其中民建聯周五（29日）早上舉行執委會，通過立法會選舉參選名單，黨主席李慧琼及一眾副主席會後見記者。據了解，民建聯在多個地區直選派人出戰，包括九龍中李慧琼、九龍西鄭泳舜、新界北劉國勳、新界西南陳恒鑌、新界西北周浩鼎、新界東南李世榮、新界東北陳克勤等。

個別現任直選議員將轉戰選委會，如張國鈞、葛珮帆；另有多人首次出戰立法會，包括黨副主席兼港區人大代表陳勇，料出戰「港區人大代表、全國政協委員及全國性團體代表」功能界別。

自由黨料「4+3」出戰 田北辰轉區

據了解，自由黨立法會選舉部署已經敲定，不會派人參與直選。功能界別方面，現任的飲食界張宇人、紡織及製衣界鍾國斌、航運交通界易志明、批發及零售界邵家輝，料繼續競逐連任。此外，兩名副主席胡漢清、李鎮強等3人，料將披甲出戰選委會界別。

此外，實政圓桌立法會議員田北辰將離開荃灣老巢，改到新界西北參選。至於屬荃葵青一帶的新界西南，除了陳恒鑌出選，工聯會亦會派人參選。