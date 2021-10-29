立法會選舉︱民建聯派18人新星佔半　直選區區遣將　舊人轉跑道

新制度下的立法會選舉提名期明日（30日）開始，民建聯今（29日）率先召開記者會，公布18人最終參選名單，全數10個地方選區直選均派人出戰，而功能組別及選委會界別各有4人出選。主席李慧琼將盤踞老巢九龍中，她稱名單已獲執委會通過，競選活動將以「革新求變為未來」為主題。



地方直選4人為新面孔，觀塘區議員顏汶羽出任「正選」，取代現任議員柯創盛出戰九龍東（觀塘及黃大仙東南部）；另有民建聯中委、新星梁熙出選港島東；副主席陳學鋒及中委李世榮，分別出選港島西及新界東南。



連同柯創盛及九龍西蔣麗芸，進出口界黃定光、新界西梁志祥，4名現屆議員退下火線。李慧琼肯定他們過去的貢獻，又指他們早已透露退下的原因，毋須過度揣測。兩名舊將張國鈞、葛珮帆，轉換跑道循選委會界別出選。



民建聯公布18人最終參選名單，全數10個地方選區直選均派人出戰，而功能組別及選委會界別各有4人出選。（歐嘉樂攝）

爭取18席全取 投票率不能與往屆比較

李慧琼表示，民建聯今次在三個界別都派員參選，共18人，因為總議席增至90席，所以參選比例與以往相若，知道今次選舉會有很多參選人，出現「良性競爭」，會爭取全部人當選。

被問到選舉改制後缺乏民主派參選，會否予人「圍威喂」感覺，民建聯將如何與其他建制派競爭。李慧琼回應指，新制下大家「清一色」是愛國者，但愛國者中各人主張不同，在經濟民生問題上，大家有合作也有競爭，會一如既往爭取不同界別和市民支持。

李又認為，今次選舉與過去選舉制度不同，投票率不能直接比較，相信選委會投票率較高，並呼籲市民在地區直選中踴躍投票，選出代表他們的議員。

讚新星表現不俗 新選制下不排除任何策略

對於由梁熙等新人出戰地區直選有否足夠號召力，李慧琼指該黨參選名單各有特色，認為他們有能力，經協調後推舉了他們參選，稍後會由參選人自行向傳媒介紹，「不如大家去搵佢哋啦，你哋對佢哋未夠認識嘅，其實佢哋有好多特點。」

副主席張國鈞強調，民建聯地區工作扎實，而梁熙在清華大學政治人才碩士班中成續優異；另外在民建聯的考核過程中，其思辯表現獲充分肯定，相信配合民建聯地區服務團隊，對加強民建聯地區工作有更好作用。

至於建制派會否設聯合推薦名單，李慧琼指現階段未成熟，但不排除任何競選策略。她稱，新選舉制度與過往有所不同，民建聯仍在學習，未能具體交代選舉策略。

朱麗玲挑戰社福界 黨友形容「大佬殺手」

過往是泛民票倉的功能組別社福界，民建聯派出朱麗玲出選，對戰新思維狄志遠。被問到會否擔心朱麗玲知名度不足，李慧琼說朱之前在區議會成績不俗，民建聯全力支持她：「朱麗玲係選委會高票當選，好打得㗎，唔好睇小佢。」副主席陳克勤則稱：「朱麗玲係跆拳道黑帶，唔會放軟手腳。」

副主席陳勇補充，朱麗玲曾在區議會撃敗民主黨元老李永達，有「大佬殺手」之稱，亦是運動健將，「係好安全嘅一位女士。」

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民建聯最終參選名單：



地方直選：

港島東（東區及灣仔）：梁熙

港島西（中西區、南區及離島）：陳學鋒

新界北（北區及元朗區西北部）：劉國勳

新界西北（屯門及元朗區東南部）：周浩鼎

新界西南（荃灣及葵青）：陳恒鑌

新界東北（大埔及沙田區西部）：陳克勤

新界東南（西貢及沙田區東部）：李世榮

九龍東（觀塘及黃大仙東南部）：顏汶羽

九龍中（九龍城及黃大仙西北部）：李慧琼

九龍西（ 深水埗及油尖旺）：鄭泳舜

功能組別：

進出口界：黃英豪

港區人大代表、全國政協委員及全國性團體代表：陳勇

漁農界：何俊賢

社福界：朱麗玲

選委會：

張國鈞

葛珮帆

林琳

陳凱榮