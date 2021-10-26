民建聯料奪「超級愛國者」議席　第二梯隊上位戰直選｜政圈風聲

立法會換屆選舉提名期本周六（30日）展開，外界關注建制派排陣部署，港澳辦主任夏寶龍已南下深圳，聽取相關工作單位匯報立法會選舉部署，料細節在未來一、兩日曝光。據悉，最大建制政黨民建聯就選舉佈局已有腹稿，除了蔣麗芸等「老將」轉戰選委會界別外，身兼行政會議成員的張國鈞亦擬轉戰選委會界別，其港島西直選空缺料由民建聯副主席陳學鋒頂上。

至於新增的功能界別議席、只得1席的「港區人大代表、政協委員及全國性團體代表界」，據悉已成為民建聯囊中物，料由該黨人大代表出任。



中委李世榮擬戰「新界東南」

改制後的立法會地區直選議席減至20席，多年來主攻地區的民建聯亦要變陣，安排有經驗議員轉戰佔40席的選委會界別，藉此壯大議會勢力。本身是律師的張國鈞5年前循香港島直選「入局」，之後更晉身行政會議成為雙料議員，據悉他很大機會「轉跑道」，近期主打西環邨重建議題的中西區區議會前副主席陳學鋒，料出選港島西直選。

黨內其他第二梯隊亦有望上位，其中西貢區和沙田區東部所屬的「新界東南」選區，民建聯中委、沙田前區議員李世榮亦有望出戰，他近月已積極落區備戰。

民建聯早前擴大聯絡委員會規模，政界指多人均有意參選立法會，包括李世榮（前排右一）、陳勇（前排右三）、招文亮（前排左三）、梁熙（前排左二）等。（梁鵬威攝）

選舉改制增上流機會

另一民建聯中委、沙田前區議員招文亮近日亦動作頻頻，近期經常與李世榮一同「行孖咇」，日前亦出任民建聯聯絡委員會主席，負責聯絡選委、宣揚民建聯理念及協助特區政府推行政策等工作。據悉，出身中資金融機構的招文亮，或循功能界別參選，爭取躋身立法會。

有建制中人指，在完善選舉制度、落實「愛國者治港」原則下，立法會議席由70席增至90席，加上民主派「入閘」機會微，變相增加建制第二、第三梯隊的上流機會。

立法會選舉提名期10月30日展開。（資料圖片／李澤彤攝）

「國家隊」議席成囊中物

至於新增的「港區人大、政協及全國性團體代表界」議席，是名副其實的「國家隊」代表，而且只有一個席位，代表數百名政商精英，「含金量」似乎較高，有政圈人士形容是「超級愛國者」議席，據悉很大機會由民建聯成員出任。

民建聯目前在立法會有13席，隨著多名「老將」轉戰選委會界別，加上有第二梯隊成員上位，部分功能界別議席亦有進帳，民建聯有望在議會維持第一大黨地位。