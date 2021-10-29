政府刊憲22名區議員出缺　港九新界完成宣誓　區議員剩151人

政府今（29日）刊憲，宣布荃灣、屯門、元朗、葵青和離島區議會共22個民選議員議席出缺，包括16名上周被政府裁定宣誓無效、須即時離任的新界西泛民區議員，當中有元朗區議會原主席黃偉賢及前立法會議員鄺俊宇。



另外，元朗區陳美蓮在宣誓後、裁決前請辭；同區的張秀賢因病申請宣誓改期，最終因病情惡化自行辭任。政府根據《區議會條例》的相關辭職條文，宣布二人原有議席自辭職日起懸空，分別是本月11日及22日。



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16名被裁定宣誓無效者，原議席懸空日均為本月21日，即政府裁定他們宣誓無效當天。其餘4人包括屯門潘智鍵及王德源，元朗李頌慈及葵青郭子健則因缺席宣誓，原議席在宣誓日，即本月8日懸空。王、潘二人是在宣誓前3天於社交網表明不出席宣誓。

現時，全港18區區議員完成宣誓，港九新界累計49人經宣誓被DQ，連同元朗陳美蓮在「宣誓存疑」後辭職，總共50人宣誓後須離任，全屬民主陣營。今屆區議會原有479位議員，經歷宣誓風波後，議員銳減68%，現時僅餘151人，離職的328人全部來自民主陣營。

被DQ新界西16名區議員名單：



荃灣區議會

1. 林錫添

2. 李洪波

屯門區議會

1. 曾錦榮

2. 張錦雄

元朗區議會

1. 黎國泳

2. 黃偉賢

3. 鄺俊宇

4. 張智陽

5. 伍軒宏

6. 黎寳華

7. 陳詩雅

8. 李煒鋒

葵青區議會

1. 唐皓文

2. 梁靜珊

離島區議會

1. 王進洋

2. 徐生雄